VolumeDescription

Преобразует в строку значение перечисления ENUM_APPLIED_VOLUME.

string  VolumeDescription(
   const int  val      // значение
   ) const

Параметры

val

[in]  Значение для преобразования.

Возвращаемое значение

Строка, соответствующая значению перечисления ENUM_APPLIED_VOLUME.