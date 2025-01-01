AssignArray

Копирует в массив элементы из другого массива.

bool AssignArray(

const CArrayObj* src

)

Параметры

src

[in] Указатель на экземпляр класса CArrayObj – источник элементов для копирования.

Возвращаемое значение

true в случае успеха, false – если нет возможности скопировать элементы.

Примечание

Если перед вызовом AssignArray массив приемник не пуст, все его элементы будут удалены из массива и, если установлен флаг управления памятью, память удаленных элементов будет освобождена. Массив-приемник становится точной копией массива источника. Дополнительно см. CArrayObj::AddArray(const CArrayObj*).

Пример: