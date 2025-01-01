Справочник MQL5Стандартная библиотекаИндикаторы
- Базовые классы
- Таймсерии
- Индикаторы тренда
- Осцилляторы
- Индикаторы объема
- Индикаторы Билла Вильямса
- Пользовательский индикатор
Технические индикаторы и таймсерии
Этот раздел содержит детали работы с классами технических индикаторов и таймсерий и, описание соответствующих компонентов стандартной библиотеки MQL5.
Использование классов технических индикаторов и таймсерий позволит сэкономить время при создании пользовательских программ (скриптов, экспертов).
Стандартная библиотека MQL5 (в части технических индикаторов и таймсерий) размещается в рабочем каталоге терминала в папке Include\Indicators.
Класс/группа
Описание
Группа базовых и вспомогательных классов
Группа классов "Таймсерии"
Группа классов "Тренд"
Группа классов "Осциляторы"
Группа классов "Объемы"
Группа классов "Билл Вильямс"
Класс "Пользовательский индикатор"