Технические индикаторы и таймсерии

Этот раздел содержит детали работы с классами технических индикаторов и таймсерий и, описание соответствующих компонентов стандартной библиотеки MQL5.

Использование классов технических индикаторов и таймсерий позволит сэкономить время при создании пользовательских программ (скриптов, экспертов).

Стандартная библиотека MQL5 (в части технических индикаторов и таймсерий) размещается в рабочем каталоге терминала в папке Include\Indicators.

Класс/группа

Описание

Базовые классы

Группа базовых и вспомогательных классов

Таймсерии

Группа классов "Таймсерии"

Индикаторы тренда

Группа классов "Тренд"

Осцилляторы

Группа классов "Осциляторы"

Индикаторы объема

Группа классов "Объемы"

Индикаторы Билла Вильямса

Группа классов "Билл Вильямс"

Пользовательский индикатор

Класс "Пользовательский индикатор"