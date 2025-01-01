Технические индикаторы и таймсерии

Этот раздел содержит детали работы с классами технических индикаторов и таймсерий и, описание соответствующих компонентов стандартной библиотеки MQL5.

Использование классов технических индикаторов и таймсерий позволит сэкономить время при создании пользовательских программ (скриптов, экспертов).

Стандартная библиотека MQL5 (в части технических индикаторов и таймсерий) размещается в рабочем каталоге терминала в папке Include\Indicators.