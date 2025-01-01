Класс CiADX
Класс CiADX является классом для работы с техническим индикатором "Average Directional Index".
Описание
Класс CiADX обеспечивает создание, настройку и доступ к данным индикатора "Average Directional Index".
Декларация
class CiADX: public CIndicator
Заголовок
#include <Indicators\Trend.mqh>
Иерархия наследования
CiADX
Методы класса по группам
Атрибуты
Получает период усреднения
Создание
|
Создает индикатор
Доступ к данным
|
Получает данные буфера основной линии
|
Получает данные буфера линии +DI
Получает данные буфера линии -DI
Ввод/вывод
|
virtual Type
Виртуальный метод идентификации
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Методы унаследованные от CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Методы унаследованные от CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Методы унаследованные от CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Методы унаследованные от CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription