- FreeMode
- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
Reserve
Резервирует память для увеличения размеров массива.
|
bool Reserve(
Параметры
size
[in] Количество дополнительных элементов массива.
Возвращаемое значение
true в случае успеха, false – если была попытка запросить количество меньше или равное нулю, либо если массив увеличить не удалось.
Примечание
Для уменьшения фрагментации памяти, приращение размеров массива производится с шагом ранее заданным через метод Step(int), либо 16 (по умолчанию).
Пример:
|
//--- example for CArrayObj::Reserve(int)