MinValue
Получает значение минимального элемента указанного буфера, в указанном интервале.
double MinValue(
Параметры
buffer_num
[in] Номер буфера, для поиска значения.
start
[in] Стартовый индекс интервала поиска.
count
[in] Размер интервала поиска (количество элементов).
index
[out] Ссылка на переменную, для размещения значения индекса найденного элемента.
Возвращаемое значение
Значение минимального элемента указанного буфера, в указанном интервале.
Примечание
Индекс найденного элемента помещается по ссылке index.