Справочник MQL5Стандартная библиотекаИндикаторыБазовые классыCIndicator 

MinValue

Получает значение минимального элемента указанного буфера, в указанном интервале.

double  MinValue(
   const int   buffer_num,     // номер буфера
   const int   start,          // стартовый индекс
   const int   count,          // количество
   int&        index           // ссылка
   ) const

Параметры

buffer_num

[in]  Номер буфера, для поиска значения.

start

[in]  Стартовый индекс интервала поиска.

count

[in]  Размер интервала поиска (количество элементов).

index

[out]  Ссылка на переменную, для размещения значения индекса найденного элемента.

Возвращаемое значение

Значение минимального элемента указанного буфера, в указанном интервале.

Примечание

Индекс найденного элемента помещается по ссылке index.