//--- example

extern bool make_error;

extern int error;

extern CArrayObj *src;

//--- создаем новый экземпляр CArrayObj

//--- по умолчанию механизм управления памятью в нем включен

CArrayObj *array=new CArrayObj;

//--- добавляем (копируем) элементы из массива-источника

if(array!=NULL)

bool result=array.AddArray(src);

if(make_error)

{

//--- совершаем ошибочные действия

switch(error)

{

case 0:

//--- удаляем массив-источник, не проверив его флаг управления памятью

delete src;

//--- результат:

//--- возможно обращение

//--- по "битому" указателю в массиве-приемнике

break;

case 1:

//--- выключаем механизм управления памятью в массиве-источнике

if(src.FreeMode()) src.FreeMode(false);

//--- но не удаляем массив-источник

//--- результат:

//--- после удаления массива-приемника, возможно обращение

//--- по "битому" указателю в массиве-источнике

break;

case 2:

//--- выключаем механизм управления памятью в массиве-источнике

src.FreeMode(false);

//--- выключаем механизм управления памятью в массиве-приемнике

array.FreeMode(false);

//--- результат:

//--- после завершения программы, получаем "утечку памяти"

break;

}

}

else

{

//--- выключаем механизм управления памятью в массиве-источнике

if(src.FreeMode()) src.FreeMode(false);

//--- удаляем массив-источник

delete src;

//--- результат:

//--- обращение к элементам массива-приемника будет корректным

//--- удаление массива-приемника приведет к удалению его элементов

}

