- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
AddArray
Добавляет в конец массива элементы из другого массива.
bool AddArray(
Параметры
src
[in] Указатель на экземпляр класса CArrayDouble – источник элементов для добавления.
Возвращаемое значение
true в случае успеха, false – если нет возможности добавить элементы.
Примечание
Добавление элементов из массива в массив фактически является копированием указателей. В связи с этим, при вызове метода, существует "подводный камень" - возможность существования указателя на динамический объект более чем в одной переменной.
//--- example
Пример:
//--- example for CArrayObj::AddArray(const CArrayObj*)