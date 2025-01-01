- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
CArrayObj
Класс CArrayObj является классом динамического массива указателей на экземпляры класса CObject и его наследников.
Описание
Класс CArrayObj обеспечивает возможность работы с динамическим массивом указателей на экземпляры класса CObject и его наследников. Это дает возможность работы как с многомерными динамическими массивами примитивных типов данных, так и с более сложно организованными структурами данных.
В классе реализованы возможности добавления/вставки/удаления элементов массива, сортировки массива, поисков в сортированном массиве. Кроме того, реализованы методы работы с файлом.
Существуют определенные тонкости работы с классом CArrayObj.
Декларация
class CArrayObj : public CArray
Заголовок
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
Иерархия наследования
CArrayObj
Прямые потомки
Методы класса по группам
Атрибуты
Получает флаг управления памятью
Устанавливает флаг управления памятью
Управление памятью
Резервирует память для увеличения размеров массива
Устанавливает новый (меньший) размер массива
Очищает массив с полным освобождением памяти массива (но не элементов).
Создание нового элемента
virtual CreateElement
Создает новый элемент массива в указанной позиции.
Наполнение
Добавляет элемент в конец массива
Добавляет в конец массива элементы из другого массива
Вставляет элемент в массив в указанную позицию
Вставляет в массив элементы из другого массива с указанной позиции
Копирует в массив элементы из другого массива
Изменение
Изменяет элемент в указанной позиции массива
Перемещает элемент из указанной позиции массива на указанное смещение
Удаление
Получает элемент из указанной позиции с удалением его из массива
Удаляет элемент из указанной позиции массива
Удаляет группу элементов из указанной позиции массива
Удаляет все элементы массива без освобождения памяти массива
Доступ
Получает элемент из указанной позиции массива
Сравнение
Сравнивает массив с другим массивом
Операции с сортированным массивом
Вставляет элемент в сортированный массив
Ищет элемент равный образцу в сортированном массиве
Ищет элемент больше образца в сортированном массиве
Ищет элемент меньше образца в сортированном массиве
Ищет элемент больше или равный образцу в сортированном массиве
Ищет элемент меньше или равный образцу в сортированном массиве
Ищет первый элемент равный образцу в сортированном массиве
Ищет последний элемент равный образцу в сортированном массиве
Ввод/вывод
virtual Save
Сохраняет данные массива в файле
virtual Load
Загружает данные массива из файла
virtual Type
Получает идентификатор типа массива
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Методы унаследованные от CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Практическое применение имеют массивы потомков класса CObject (в том числе все классы стандартной библиотеки).
Для примера рассмотрим вариант реализации двухмерного массива:
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
Тонкости работы
В классе реализован механизм управления динамической памятью, поэтому нужно быть очень внимательным при работе с элементами массива.
Механизм управления памятью можно включать/отключать при помощи метода FreeMode(bool). По умолчанию механизм включен.
Соответственно, есть два варианта работы с классом CArrayObj:
1. Механизм управления памятью включен. (по умолчанию)
В этом случае, CArrayObj берет на себя ответственность за освобождение памяти элементов после их удаления из массива. При этом программа пользователя не должна освобождать элементы массива.
Пример использования:
|
int i;
2. Механизм управления памятью выключен.
В этом случае, CArrayObj не отвечает за освобождение памяти элементов после их удаления из массива. При этом программа пользователя должна освобождать элементы массива.
Пример использования:
|
int i;