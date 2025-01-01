CArrayObj

Класс CArrayObj является классом динамического массива указателей на экземпляры класса CObject и его наследников.

Описание

Класс CArrayObj обеспечивает возможность работы с динамическим массивом указателей на экземпляры класса CObject и его наследников. Это дает возможность работы как с многомерными динамическими массивами примитивных типов данных, так и с более сложно организованными структурами данных.

В классе реализованы возможности добавления/вставки/удаления элементов массива, сортировки массива, поисков в сортированном массиве. Кроме того, реализованы методы работы с файлом.

Существуют определенные тонкости работы с классом CArrayObj.

Декларация

class CArrayObj : public CArray

Заголовок

#include <Arrays\ArrayObj.mqh>

Иерархия наследования CObject CArray CArrayObj Прямые потомки CIndicators, CSeries

Методы класса по группам

Атрибуты FreeMode Получает флаг управления памятью FreeMode Устанавливает флаг управления памятью Управление памятью Reserve Резервирует память для увеличения размеров массива Resize Устанавливает новый (меньший) размер массива Shutdown Очищает массив с полным освобождением памяти массива (но не элементов). Создание нового элемента virtual CreateElement Создает новый элемент массива в указанной позиции. Наполнение Add Добавляет элемент в конец массива AddArray Добавляет в конец массива элементы из другого массива Insert Вставляет элемент в массив в указанную позицию InsertArray Вставляет в массив элементы из другого массива с указанной позиции AssignArray Копирует в массив элементы из другого массива Изменение Update Изменяет элемент в указанной позиции массива Shift Перемещает элемент из указанной позиции массива на указанное смещение Удаление Detach Получает элемент из указанной позиции с удалением его из массива Delete Удаляет элемент из указанной позиции массива DeleteRange Удаляет группу элементов из указанной позиции массива Clear Удаляет все элементы массива без освобождения памяти массива Доступ At Получает элемент из указанной позиции массива Сравнение CompareArray Сравнивает массив с другим массивом Операции с сортированным массивом InsertSort Вставляет элемент в сортированный массив Search Ищет элемент равный образцу в сортированном массиве SearchGreat Ищет элемент больше образца в сортированном массиве SearchLess Ищет элемент меньше образца в сортированном массиве SearchGreatOrEqual Ищет элемент больше или равный образцу в сортированном массиве SearchLessOrEqual Ищет элемент меньше или равный образцу в сортированном массиве SearchFirst Ищет первый элемент равный образцу в сортированном массиве SearchLast Ищет последний элемент равный образцу в сортированном массиве Ввод/вывод virtual Save Сохраняет данные массива в файле virtual Load Загружает данные массива из файла virtual Type Получает идентификатор типа массива

Методы унаследованные от CObject Prev, Prev, Next, Next, Compare Методы унаследованные от CArray Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Практическое применение имеют массивы потомков класса CObject (в том числе все классы стандартной библиотеки).

Для примера рассмотрим вариант реализации двухмерного массива:

#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>

#include <Arrays\ArrayObj.mqh>

//---

void OnStart()

{

int i,j;

int first_size=10;

int second_size=100;

//--- create array

CArrayObj *array=new CArrayObj;

CArrayDouble *sub_array;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- create subarrays

for(i=0;i<first_size;i++)

{

sub_array=new CArrayDouble;

if(sub_array==NULL)

{

delete array;

printf("Object create error");

return;

}

//--- fill array

for(j=0;j<second_size;j++)

{

sub_array.Add(i*j);

}

array.Add(sub_array);

}

//--- create array OK

for(i=0;i<first_size;i++)

{

sub_array=array.At(i);

for(j=0;j<second_size;j++)

{

double element=sub_array.At(j);

//--- use array element

}

}

delete array;

}



Тонкости работы

В классе реализован механизм управления динамической памятью, поэтому нужно быть очень внимательным при работе с элементами массива.

Механизм управления памятью можно включать/отключать при помощи метода FreeMode(bool). По умолчанию механизм включен.

Соответственно, есть два варианта работы с классом CArrayObj:

1. Механизм управления памятью включен. (по умолчанию)

В этом случае, CArrayObj берет на себя ответственность за освобождение памяти элементов после их удаления из массива. При этом программа пользователя не должна освобождать элементы массива.

Пример использования:

int i;

//--- создаем массив

CArrayObj *array=new CArrayObj;

//--- наполняем массив элементами

for(i=0;i<10;i++) array.Add(new CObject);

//--- что-то делаем

for(i=0;i<array.Total();i++)

{

CObject *object=array.At(i);

//--- действия с элементом

. . .

}

//--- удаляем массив вместе с элементами

delete array;

2. Механизм управления памятью выключен.

В этом случае, CArrayObj не отвечает за освобождение памяти элементов после их удаления из массива. При этом программа пользователя должна освобождать элементы массива.

Пример использования: