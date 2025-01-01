ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаКоллекции данныхCArrayObjInsertSort 

InsertSort

Вставляет элемент в сортированный массив.

bool  InsertSort(
   CObject*  element      // элемент для вставки
   )

Параметры

element

[in]  Значение элемента для вставки в сортированный массив

Возвращаемое значение

true в случае успеха, false – если нет возможности вставить элемент.

Примечание

Элемент не добавится в массив, если в качестве параметра передать некорректный указатель (например NULL).

Пример:

//--- example for CArrayObj::InsertSort(CObject*)
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- add arrays elements
   //--- . . .
   //--- sort array
   array.Sort();
   //--- insert element
   if(!array.InsertSort(new CObject))
     {
      printf("Insert error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- delete array
   delete array;
  }