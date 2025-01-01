ДокументацияРазделы
Преобразует в строку значение перечисления ENUM_MA_METHOD.

string  MethodDescription(
   const int  val      // значение
   ) const

Параметры

val

[in]  Значение для преобразования.

Возвращаемое значение

Строка, соответствующая значению перечисления ENUM_MA_METHOD.