Справочник MQL5Стандартная библиотекаИндикаторыБазовые классыCIndicatorMethodDescription HandleStatusFullReleaseCreateBufferResizeBarsCalculatedGetDataRefreshMinimumMinValueMaximumMaxValueMethodDescriptionPriceDescriptionVolumeDescriptionAddToChartDeleteFromChart MethodDescription Преобразует в строку значение перечисления ENUM_MA_METHOD. string MethodDescription( const int val // значение ) const Параметры val [in] Значение для преобразования. Возвращаемое значение Строка, соответствующая значению перечисления ENUM_MA_METHOD. MaxValue PriceDescription