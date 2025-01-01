- FreeMode
InsertArray
Вставляет в массив элементы из другого массива с указанногй позиции.
bool InsertArray(
Параметры
src
[in] Указатель на экземпляр класса CArrayObj-источник элементов для вставки.
pos
[in] Позиция в массиве для вставки
Возвращаемое значение
true в случае успеха, false – если нет возможности вставить элементы.
Примечание
См. CArrayObj::AddArray(const CArrayObj*).
Пример:
//--- example for CArrayObj::InsertArray(const CArrayObj*,int)