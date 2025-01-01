Класс CiBWMFI
Класс CiBWMFI является классом для работы с техническим индикатором "Market Facilitation Index by Bill Williams".
Описание
Класс CiBWMFI обеспечивает создание, настройку и доступ к данным индикатора "Market Facilitation Index by Bill Williams".
Декларация
|
class CiBWMFI: public CIndicator
Заголовок
|
#include <Indicators\BillWilliams.mqh>
|
Иерархия наследования
CiBWMFI
Методы класса по группам
|
Атрибуты
|
|
Получает объект (тип цены, хэндл) применения
|
Создание
|
|
Создает индикатор
|
Доступ к данным
|
|
Получает данные буфера
|
Ввод/вывод
|
|
virtual Type
|
Виртуальный метод идентификации
|
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Методы унаследованные от CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Методы унаследованные от CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Методы унаследованные от CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Методы унаследованные от CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription