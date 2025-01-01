ДокументацияРазделы
Класс CiBWMFI

Класс CiBWMFI является классом для работы с техническим индикатором "Market Facilitation Index by Bill Williams".

Описание

Класс CiBWMFI обеспечивает создание, настройку и доступ к данным индикатора "Market Facilitation Index by Bill Williams".

Декларация

   class CiBWMFI: public CIndicator

Заголовок

   #include <Indicators\BillWilliams.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiBWMFI

Методы класса по группам

Атрибуты

 

Applied

Получает объект (тип цены, хэндл) применения

Создание

 

Create

Создает индикатор

Доступ к данным

 

Main

Получает данные буфера

Ввод/вывод

 

virtual Type

Виртуальный метод идентификации

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Методы унаследованные от CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Методы унаследованные от CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Методы унаследованные от CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Методы унаследованные от CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription