Класс CiRSI
Класс CiRSI является классом для работы с техническим индикатором "Relative Strength Index".
Описание
Класс CiRSI обеспечивает создание, настройку и доступ к данным индикатора "Relative Strength Index".
Декларация
class CiRSI: public CIndicator
Заголовок
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
Иерархия наследования
CiRSI
Методы класса по группам
Атрибуты
|
Получает период усреднения
Получает объект (тип цены, хэндл) применения
Создание
|
Создает индикатор
Доступ к данным
|
Получает данные буфера
Ввод/вывод
|
virtual Type
Виртуальный метод идентификации
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Методы унаследованные от CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Методы унаследованные от CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Методы унаследованные от CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Методы унаследованные от CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription