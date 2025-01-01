- FreeMode
- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
Shutdown
Очищает массив с полным освобождением памяти массива (но не элементов).
|
bool Shutdown()
Возвращаемое значение
true в случае успеха, false – если произошла ошибка.
Примечание
Если включен механизм управления памятью, память удаляемых элементов освобождается.
Пример:
|
//--- example for CArrayObj::Shutdown()