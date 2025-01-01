PeriodDescription

Преобразует в строку значение перечисления ENUM_TIMEFRAMES.

string PeriodDescription(

const int val=0

)

Параметры

val=0

[in] Значение для преобразования.

Возвращаемое значение

Строка, соответствующая значению перечисления ENUM_TIMEFRAMES.

Примечание

Если значение не указано или равно нулю, то в строку преобразуется рабочий таймфрейм таймсерии или индикатора.