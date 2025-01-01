ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаИндикаторыБазовые классыCSeriesPeriodDescription 

PeriodDescription

Преобразует в строку значение перечисления ENUM_TIMEFRAMES.

string  PeriodDescription(
   const int  val=0      // значение
   ) 

Параметры

val=0

[in]  Значение для преобразования.

Возвращаемое значение

Строка, соответствующая значению перечисления ENUM_TIMEFRAMES.

Примечание

Если значение не указано или равно нулю, то в строку преобразуется рабочий таймфрейм таймсерии или индикатора.