PeriodDescription

PeriodDescription

Преобразует в строку значение перечисления ENUM_TIMEFRAMES.

string  PeriodDescription(
   const int  val=0      // значение
   );

Параметры

val=0
[in]  Значение для преобразования.

Возвращаемое значение

Строка, соответствующая значению перечисления ENUM_TIMEFRAMES.

Примечание

Если значение не указано или равно нулю, то в строку преобразуется рабочий таймфрейм таймсерии или индикатора.