Класс CSeries

Класс CSeries является базовым классом для классов доступа к серийным данным стандартной библиотеки MQL5.

Описание

Класс CSeries обеспечивает всем своим потомкам (классам таймсерий и индикаторов) возможность упрощенного доступа к общим функциям API MQL5 в части работы с серийными данными.

Декларация

   class CSeries: public CArrayObj

Заголовок

   #include <Indicators\Series.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

Прямые потомки

CIndicator, CiRealVolume, CiSpread, CiTickVolume, CiTime, CPriceSeries

Методы класса по группам

Атрибуты

 

Name

Получает имя таймсерии или индикатора

BuffersTotal

Получает количество буферов таймсерии или индикатора

Timeframe

Получает флаг таймфрейма таймсерии или индикатора

Symbol

Получает имя рабочего инструмента таймсерии или индикатора

Period

Получает рабочий таймфрейм таймсерии или индикатора

RefreshCurrent

Устанавливает/сбрасывает флаг обновления текущих данных

Доступ к данным

 

virtual BufferResize

Устанавливает размеры буферов таймсерии или индикатора

Обновление данных

 

virtual Refresh

Обновляет данные таймсерии или индикатора

PeriodDescription

Преобразует ENUM_TIMEFRAMES в строку

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Методы унаследованные от CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Методы унаследованные от CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast