Класс CSeries
Класс CSeries является базовым классом для классов доступа к серийным данным стандартной библиотеки MQL5.
Описание
Класс CSeries обеспечивает всем своим потомкам (классам таймсерий и индикаторов) возможность упрощенного доступа к общим функциям API MQL5 в части работы с серийными данными.
Декларация
class CSeries: public CArrayObj
Заголовок
#include <Indicators\Series.mqh>
Иерархия наследования
CSeries
Прямые потомки
CIndicator, CiRealVolume, CiSpread, CiTickVolume, CiTime, CPriceSeries
Методы класса по группам
Атрибуты
Получает имя таймсерии или индикатора
Получает количество буферов таймсерии или индикатора
Получает флаг таймфрейма таймсерии или индикатора
Получает имя рабочего инструмента таймсерии или индикатора
Получает рабочий таймфрейм таймсерии или индикатора
Устанавливает/сбрасывает флаг обновления текущих данных
Доступ к данным
virtual BufferResize
Устанавливает размеры буферов таймсерии или индикатора
Обновление данных
virtual Refresh
Обновляет данные таймсерии или индикатора
Преобразует ENUM_TIMEFRAMES в строку
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Методы унаследованные от CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Методы унаследованные от CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast