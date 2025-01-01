Класс CiAO
Класс CiAO является классом для работы с техническим индикатором "Awesome Oscillator".
Описание
Класс CiAO обеспечивает создание, настройку и доступ к данным индикатора "Awesome Oscillator".
Декларация
class CiAO: public CIndicator
Заголовок
#include <Indicators\BillWilliams.mqh>
Иерархия наследования
CiAO
Методы класса по группам
Создание
|
Создает индикатор
Доступ к данным
|
Получает данные буфера
|
Ввод/вывод
|
virtual Type
Виртуальный метод идентификации
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Методы унаследованные от CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Методы унаследованные от CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Методы унаследованные от CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Методы унаследованные от CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription