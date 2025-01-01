- Handle
- Status
- FullRelease
- Create
- BufferResize
- BarsCalculated
- GetData
- Refresh
- Minimum
- MinValue
- Maximum
- MaxValue
- MethodDescription
- PriceDescription
- VolumeDescription
- AddToChart
- DeleteFromChart
Create
Создает индикатор указанного типа с указанными параметрами.
bool Create(
Параметры
symbol
[in] Имя символа индикатора.
period
[in] Таймфрейм индикатора (значение перечисления ENUM_TIMEFRAMES).
type
[in] Тип индикатора (значение перечисления ENUM_INDICATOR).
num_params
[in] Количество параметров для создания индикатора.
params
[in] Ссылка на массив параметров для создания индикатора.
Возвращаемое значение
true – в случае удачи, false – если не удалось создать индикатор.