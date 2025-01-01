- TenkanSenPeriod
- KijunSenPeriod
- SenkouSpanBPeriod
- Create
- TenkanSen
- KijunSen
- SenkouSpanA
- SenkouSpanB
- ChinkouSpan
- Type
Класс CiIchimoku
Класс CiIchimoku является классом для работы с техническим индикатором "Ichimoku Kinko Hyo".
Описание
Класс CiIchimoku обеспечивает создание, настройку и доступ к данным индикатора "Ichimoku Kinko Hyo".
Декларация
class CiIchimoku: public CIndicator
Заголовок
#include <Indicators\Trend.mqh>
Иерархия наследования
CiIchimoku
Методы класса по группам
Атрибуты
Получает период TenkanSen
Получает период KijunSen
Получает период SenkouSpanB
Создание
Создает индикатор
Доступ к данным
Получает данные буфера линии TenkanSen
Получает данные буфера линии KijunSen
Получает данные буфера линии SenkouSpanA
Получает данные буфера линии SenkouSpanB
Получает данные буфера линии ChinkouSpan
Ввод/вывод
virtual Type
Виртуальный метод идентификации
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Методы унаследованные от CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Методы унаследованные от CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Методы унаследованные от CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Методы унаследованные от CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription