Справочник MQL5Стандартная библиотекаИндикаторыИндикаторы трендаCiIchimoku 

Класс CiIchimoku

Класс CiIchimoku является классом для работы с техническим индикатором "Ichimoku Kinko Hyo".

Описание

Класс CiIchimoku обеспечивает создание, настройку и доступ к данным индикатора "Ichimoku Kinko Hyo".

Декларация

   class CiIchimoku: public CIndicator

Заголовок

   #include <Indicators\Trend.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiIchimoku

Методы класса по группам

Атрибуты

 

TenkanSenPeriod

Получает период TenkanSen

KijunSenPeriod

Получает период KijunSen

SenkouSpanBPeriod

Получает период SenkouSpanB

Создание

 

Create

Создает индикатор

Доступ к данным

 

TenkanSen

Получает данные буфера линии TenkanSen

KijunSen

Получает данные буфера линии KijunSen

SenkouSpanA

Получает данные буфера линии SenkouSpanA

SenkouSpanB

Получает данные буфера линии SenkouSpanB

ChinkouSpan

Получает данные буфера линии ChinkouSpan

Ввод/вывод

 

virtual Type

Виртуальный метод идентификации

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Методы унаследованные от CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Методы унаследованные от CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Методы унаследованные от CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Методы унаследованные от CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription