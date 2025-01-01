Класс CiStochastic
Класс CiStochastic является классом для работы с техническим индикатором "Stochastic Oscillator".
Описание
Класс CiStochastic обеспечивает создание, настройку и доступ к данным индикатора "Stochastic Oscillator".
Декларация
|
class CiStochastic: public CIndicator
Заголовок
|
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
|
Иерархия наследования
CiStochastic
Методы класса по группам
|
Атрибуты
|
|
Получает период усреднения %K
|
Получает период усреднения %D
|
Получает период замедления
|
Получает метод усреднения
|
Получает объект (Low/High или Close/Close) применения
|
Создание
|
|
Создает индикатор
|
Доступ к данным
|
|
Получает данные буфера основной линии
|
Получает данные буфера сигнальной линии
|
Ввод/вывод
|
|
virtual Type
|
Виртуальный метод идентификации
|
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Методы унаследованные от CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Методы унаследованные от CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Методы унаследованные от CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Методы унаследованные от CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription