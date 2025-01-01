ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаИндикаторыОсцилляторыCiStochastic 

Класс CiStochastic

Класс CiStochastic является классом для работы с техническим индикатором "Stochastic Oscillator".

Описание

Класс CiStochastic обеспечивает создание, настройку и доступ к данным индикатора "Stochastic Oscillator".

Декларация

   class CiStochastic: public CIndicator

Заголовок

   #include <Indicators\Oscilators.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiStochastic

Методы класса по группам

Атрибуты

 

Kperiod

Получает период усреднения %K

Dperiod

Получает период усреднения %D

Slowing

Получает период замедления

MaMethod

Получает метод усреднения

PriceField

Получает объект (Low/High или Close/Close) применения

Создание

 

Create

Создает индикатор

Доступ к данным

 

Main

Получает данные буфера основной линии

Signal

Получает данные буфера сигнальной линии

Ввод/вывод

 

virtual Type

Виртуальный метод идентификации

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Методы унаследованные от CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Методы унаследованные от CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Методы унаследованные от CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Методы унаследованные от CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription