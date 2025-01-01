Класс CiFractals
Класс CiFractals является классом для работы с техническим индикатором "Fractals".
Описание
Класс CiFractals обеспечивает создание, настройку и доступ к данным индикатора "Fractals".
Декларация
|
class CiFractals: public CIndicator
Заголовок
|
#include <Indicators\BillWilliams.mqh>
|
Иерархия наследования
CiFractals
Методы класса по группам
|
Создание
|
|
Создает индикатор
|
Доступ к данным
|
|
Получает данные верхнего буфера
|
Получает данные нижнего буфера
|
Ввод/вывод
|
|
virtual Type
|
Виртуальный метод идентификации
|
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Методы унаследованные от CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Методы унаследованные от CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Методы унаследованные от CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Методы унаследованные от CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription