BarsCalculated

Возвращает количество рассчитанных данных для индикатора.

int  BarsCalculated() const;

Возвращаемое значение

Возвращает количество рассчитанных данных в индикаторном буфере или -1 в случае ошибки (данные еще не рассчитаны).

BufferResize  GetData