O Produto Interno Bruto (PIB) - Anual - (Gross Domestic Product y/y) reflete o valor monetário de todos os bens e serviços produzidos na zona do euro no trimestre atual em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. São excluídas do cálculo o valor dos bens e serviços utilizados na produção do intermediário. Os dados são ajustados tendo em conta as variações sazonais. O cálculo do PIB da zona do euro é feito com base no PIB de cada país que participa do espaço monetário único.

despesas para o consumo pessoal;

acumulação bruta de capital (investimentos em empresas privadas, isto é, compra de máquinas, equipamentos, etc.);

gastos do governo (consumo e investimentos);

exportações líquidas do país (exportações menos importações. Este componente pode ter um valor negativo).

A fórmula para calcular o PIB, a partir das despesas, geralmente é uma soma dos seguintes componentes:

As fontes estatísticas mais importantes de recolha de dados para cálculo, disponíveis nos informes nacionais para os países da zona do euro, são as seguintes:

pesquisas comerciais de curto prazo que fornecem informações sobre vendas e faturamento, compras, estoques, remuneração de trabalhadores e emprego, índices de produção e vendas no varejo;

pesquisas com os agregados familiares sobre rendimento e despesa em bens e serviços;

estatísticas de preços (IPC, PPI, índices de preços de importação e exportação, índice de custo de construção);

estatísticas de comércio exterior;

informações de fontes administrativas (receitas e despesas do governo, demonstrações financeiras, declarações fiscais, balanço de pagamentos, licenças de construção emitidas, dados de emprego, etc.).

O PIB é o principal indicador da saúde da economia da região. O crescimento da produção significa uma ascensão da economia e do nível de bem-estar da população. Portanto, um aumento no PIB pode afetar favoravelmente as cotações do euro.

Últimos valores: