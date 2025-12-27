CalendárioSeções

Zona do Euro - Total de Ativos de Reserva (Euro Area Official Reserve Assets)

País:
União Europeia
EUR, Euro
Fonte:
Banco Central Europeu (European Central Bank)
Setor:
Dinheiro
Baixa €​1754.630 bilh
€​1709.780 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
€​1754.630 bilh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Total de Ativos de Reserva (Official Reserve Assets) compreende os ativos em moeda estrangeira que estão em posse administração financeira da zona do euro e que permitem cobrir as necessidades de financiamento da balança de pagamentos, adotar medidas nos mercados de moedas para afetar as taxas de câmbio e para outros fins, como, por exemplo, para manter a confiança na moeda e na economia da região.

Os ativos de reserva abrangem barras de ouro, posição no FMI, direitos especiais de saque, derivativos e outros ativos financeiros. O indicador reflete dados mensais sobre o valor de ações em ativos a preço de mercado, sobre transações, sobre revisão do preço de moedas e sobre outras variações de volume.

O valor total dos ativos de reserva da zona euro é calculado com base em dados de reservas fornecidas pelos bancos centrais dos países participantes. Juntamente com o valor pan-europeu, o relatório do Banco Central Europeu também mostra leituras separadamente para cada país.

O impacto deste indicador na cotação do euro é ambíguo e depende de fatores relacionados.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Zona do Euro - Total de Ativos de Reserva (Euro Area Official Reserve Assets)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
€​1754.630 bilh
€​1709.780 bilh
out. 2025
€​1709.780 bilh
€​1622.220 bilh
set. 2025
€​1622.220 bilh
€​1507.850 bilh
ago. 2025
€​1507.850 bilh
€​1498.950 bilh
jul. 2025
€​1498.950 bilh
€​1462.100 bilh
jun. 2025
€​1462.100 bilh
€​1507.680 bilh
mai. 2025
€​1507.680 bilh
€​1496.920 bilh
abr. 2025
€​1496.920 bilh
€​1510.270 bilh
mar. 2025
€​1510.270 bilh
€​1477.770 bilh
fev. 2025
€​1477.770 bilh
€​1457.530 bilh
jan. 2025
€​1457.530 bilh
€​1394.030 bilh
dez. 2024
€​1394.030 bilh
€​1391.730 bilh
nov. 2024
€​1391.730 bilh
€​1386.880 bilh
out. 2024
€​1386.880 bilh
€​1318.880 bilh
set. 2024
€​1318.880 bilh
€​1288.390 bilh
ago. 2024
€​1288.390 bilh
€​1282.790 bilh
jul. 2024
€​1282.790 bilh
€​1267.630 bilh
jun. 2024
€​1267.630 bilh
€​1253.080 bilh
mai. 2024
€​1253.080 bilh
€​1253.840 bilh
abr. 2024
€​1253.840 bilh
€​1214.960 bilh
mar. 2024
€​1214.960 bilh
€​1156.110 bilh
fev. 2024
€​1156.110 bilh
€​1158.000 bilh
jan. 2024
€​1158.000 bilh
€​1147.670 bilh
dez. 2023
€​1147.670 bilh
€​1145.500 bilh
nov. 2023
€​1145.500 bilh
€​1154.150 bilh
out. 2023
€​1154.150 bilh
€​1113.490 bilh
set. 2023
€​1113.490 bilh
€​1118.770 bilh
ago. 2023
€​1118.770 bilh
€​1109.690 bilh
jul. 2023
€​1109.690 bilh
€​1105.600 bilh
jun. 2023
€​1105.600 bilh
€​1140.490 bilh
mai. 2023
€​1140.490 bilh
€​1120.800 bilh
abr. 2023
€​1120.800 bilh
€​1133.100 bilh
mar. 2023
€​1133.100 bilh
€​1096.090 bilh
fev. 2023
€​1096.090 bilh
€​1125.360 bilh
jan. 2023
€​1125.360 bilh
€​1114.240 bilh
dez. 2022
€​1114.240 bilh
€​1115.100 bilh
nov. 2022
€​1115.100 bilh
€​1111.830 bilh
out. 2022
€​1111.830 bilh
€​1135.790 bilh
set. 2022
€​1135.790 bilh
€​1130.630 bilh
ago. 2022
€​1130.630 bilh
€​1129.150 bilh
jul. 2022
€​1129.150 bilh
€​1122.090 bilh
jun. 2022
€​1122.090 bilh
€​1108.250 bilh
mai. 2022
€​1108.250 bilh
€​1144.220 bilh
abr. 2022
€​1144.220 bilh
€​1102.820 bilh
mar. 2022
€​1102.820 bilh
€​1091.820 bilh
fev. 2022
€​1091.820 bilh
€​1056.850 bilh
jan. 2022
€​1056.850 bilh
€​1057.000 bilh
dez. 2021
€​1057.000 bilh
€​1045.370 bilh
nov. 2021
€​1045.370 bilh
€​1019.310 bilh
out. 2021
€​1019.310 bilh
€​1002.400 bilh
123
