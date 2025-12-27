O Total de Ativos de Reserva (Official Reserve Assets) compreende os ativos em moeda estrangeira que estão em posse administração financeira da zona do euro e que permitem cobrir as necessidades de financiamento da balança de pagamentos, adotar medidas nos mercados de moedas para afetar as taxas de câmbio e para outros fins, como, por exemplo, para manter a confiança na moeda e na economia da região.

Os ativos de reserva abrangem barras de ouro, posição no FMI, direitos especiais de saque, derivativos e outros ativos financeiros. O indicador reflete dados mensais sobre o valor de ações em ativos a preço de mercado, sobre transações, sobre revisão do preço de moedas e sobre outras variações de volume.

O valor total dos ativos de reserva da zona euro é calculado com base em dados de reservas fornecidas pelos bancos centrais dos países participantes. Juntamente com o valor pan-europeu, o relatório do Banco Central Europeu também mostra leituras separadamente para cada país.

O impacto deste indicador na cotação do euro é ambíguo e depende de fatores relacionados.

Últimos valores: