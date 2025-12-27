Calendário Econômico
Zona do Euro - Total de Ativos de Reserva (Euro Area Official Reserve Assets)
|Baixa
|€1754.630 bilh
|
€1709.780 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|
€1754.630 bilh
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Total de Ativos de Reserva (Official Reserve Assets) compreende os ativos em moeda estrangeira que estão em posse administração financeira da zona do euro e que permitem cobrir as necessidades de financiamento da balança de pagamentos, adotar medidas nos mercados de moedas para afetar as taxas de câmbio e para outros fins, como, por exemplo, para manter a confiança na moeda e na economia da região.
Os ativos de reserva abrangem barras de ouro, posição no FMI, direitos especiais de saque, derivativos e outros ativos financeiros. O indicador reflete dados mensais sobre o valor de ações em ativos a preço de mercado, sobre transações, sobre revisão do preço de moedas e sobre outras variações de volume.
O valor total dos ativos de reserva da zona euro é calculado com base em dados de reservas fornecidas pelos bancos centrais dos países participantes. Juntamente com o valor pan-europeu, o relatório do Banco Central Europeu também mostra leituras separadamente para cada país.
O impacto deste indicador na cotação do euro é ambíguo e depende de fatores relacionados.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Zona do Euro - Total de Ativos de Reserva (Euro Area Official Reserve Assets)".
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress