União Europeia - Vendas no Varejo (Anual) (European Union Retail Sales y/y)

País:
União Europeia
EUR, Euro
Fonte:
Eurostat
Setor:
Consumidor
Baixa 1.5% 0.8%
1.2%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
1.2%
1.5%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
As Vendas no Varejo - Anual - (Retail Sales y/y) é um indicador das variações nas vendas no varejo de bens e serviços na zona do euro no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O cálculo é realizado tendo em conta o ajuste sazonal, para isso, é introduzido um deflator especial. Também é feito um ajuste para efeitos de calendário e sazonais (a fim de, por exemplo, excluir a influência das vendas de Natal ou da temporada de verão).

O conceito de volume de negócios no varejo inclui o total de faturas emitidas pelas unidades estatísticas registradas durante o período de referência. Inclui todos os pagamentos, incluindo custos de embalagem e transporte. O cálculo leva em consideração os preços com todos os descontos e bônus correntes, isto é, os realmente recebidos pelo vendedor, e não os preços nominais de catálogo. IVA e impostos similares, custos de aluguel, ingresso de funcionários (por exemplo, contribuições ou doações), vendas de bens imóveis e de capital da empresa, pagamentos de juros e despesas similares são excluídos.

Os economistas consideram as vendas no varejo como um dos principais indicadores de gastos do consumidor e de atividade do consumidor. Por sua vez, estes indicadores afectam o nível de inflação na zona do euro. Quanto mais os consumidores gastam, maior a inflação e mais ativamente a economia cresce. Assim, um aumento nas vendas no varejo na zona do euro pode ter um impacto favorável nas cotações do euro.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "União Europeia - Vendas no Varejo (Anual) (European Union Retail Sales y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
1.5%
0.8%
1.2%
set. 2025
1.0%
-0.1%
1.6%
ago. 2025
1.0%
1.6%
2.1%
jul. 2025
2.2%
3.0%
3.5%
jun. 2025
3.1%
2.2%
1.9%
mai. 2025
1.8%
1.8%
2.7%
abr. 2025
2.3%
1.6%
1.9%
mar. 2025
1.5%
1.9%
1.9%
fev. 2025
2.3%
1.2%
1.8%
jan. 2025
1.5%
1.7%
2.2%
dez. 2024
1.9%
1.4%
1.6%
nov. 2024
1.2%
1.5%
2.1%
out. 2024
1.9%
2.7%
3.0%
set. 2024
2.9%
1.2%
2.4%
ago. 2024
0.8%
0.4%
-0.1%
jul. 2024
-0.1%
-0.5%
-0.4%
jun. 2024
-0.3%
0.0%
0.5%
mai. 2024
0.3%
0.5%
0.6%
abr. 2024
0.0%
1.2%
0.7%
mar. 2024
0.7%
0.4%
-0.5%
fev. 2024
-0.7%
-1.0%
jan. 2024
-1.0%
-1.0%
-0.8%
dez. 2023
-0.8%
-1.2%
-0.4%
nov. 2023
-1.1%
-2.0%
-0.8%
out. 2023
-1.2%
-2.1%
-2.9%
set. 2023
-2.9%
-2.1%
-1.8%
ago. 2023
-2.1%
-2.2%
-1.0%
jul. 2023
-1.0%
-2.2%
-1.0%
jun. 2023
-1.4%
-2.2%
-2.4%
mai. 2023
-2.9%
-2.0%
-2.9%
abr. 2023
-2.6%
-1.8%
-3.3%
mar. 2023
-3.8%
-1.5%
-2.4%
fev. 2023
-3.0%
1.6%
-1.8%
jan. 2023
-2.3%
1.9%
-2.8%
dez. 2022
-2.8%
2.1%
-2.6%
nov. 2022
-2.8%
2.4%
-2.6%
out. 2022
-2.7%
2.7%
0.0%
set. 2022
-0.6%
2.9%
-1.4%
ago. 2022
-2.0%
3.1%
-1.2%
jul. 2022
-0.9%
3.4%
-3.2%
jun. 2022
-3.7%
3.9%
0.4%
mai. 2022
0.2%
4.3%
4.0%
abr. 2022
3.9%
4.5%
1.6%
mar. 2022
0.8%
4.7%
5.2%
fev. 2022
5.0%
4.2%
8.4%
jan. 2022
7.8%
3.4%
2.1%
dez. 2021
2.0%
3.0%
8.2%
nov. 2021
7.8%
2.3%
1.7%
out. 2021
1.4%
1.9%
2.6%
set. 2021
2.5%
1.6%
1.5%
12345
