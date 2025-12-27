Calendário Econômico
União Europeia - Vendas no Varejo (Anual) (European Union Retail Sales y/y)
|Baixa
|1.5%
|0.8%
|
1.2%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|1.2%
|
1.5%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Vendas no Varejo - Anual - (Retail Sales y/y) é um indicador das variações nas vendas no varejo de bens e serviços na zona do euro no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O cálculo é realizado tendo em conta o ajuste sazonal, para isso, é introduzido um deflator especial. Também é feito um ajuste para efeitos de calendário e sazonais (a fim de, por exemplo, excluir a influência das vendas de Natal ou da temporada de verão).
O conceito de volume de negócios no varejo inclui o total de faturas emitidas pelas unidades estatísticas registradas durante o período de referência. Inclui todos os pagamentos, incluindo custos de embalagem e transporte. O cálculo leva em consideração os preços com todos os descontos e bônus correntes, isto é, os realmente recebidos pelo vendedor, e não os preços nominais de catálogo. IVA e impostos similares, custos de aluguel, ingresso de funcionários (por exemplo, contribuições ou doações), vendas de bens imóveis e de capital da empresa, pagamentos de juros e despesas similares são excluídos.
Os economistas consideram as vendas no varejo como um dos principais indicadores de gastos do consumidor e de atividade do consumidor. Por sua vez, estes indicadores afectam o nível de inflação na zona do euro. Quanto mais os consumidores gastam, maior a inflação e mais ativamente a economia cresce. Assim, um aumento nas vendas no varejo na zona do euro pode ter um impacto favorável nas cotações do euro.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "União Europeia - Vendas no Varejo (Anual) (European Union Retail Sales y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
