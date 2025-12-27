Os Empréstimos do BCE às Famílias- Anual - (ECB Households Loans y/y) refletem a mudança no número de empréstimos às famílias da Zona Euro durante o período coberto pelo relatório, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Os dados são publicados pelo Banco Central Europeu duas vezes por ano e refletem a situação relativamente aos empréstimos dos dois trimestres anteriores.

Os empréstimos às famílias incluem aqueles destinados para habitação e para consumo. Adicionalmente, eles também compreendem os que são para empreendedores individuais, não refletidos no relatório de empréstimos a empresas não financeiras. O índice pan-europeu de empréstimos às famílias é compilado a partir de dados coletados separadamente por país. O volume de empréstimos pendentes atuais serve como base para seu cálculo, além disso, ele não é harmonizado por países da Europa.

Os dados para o cálculo do indicador são coletados no âmbito de um amplo estudo sobre empréstimos bancários que o BCE realiza desde 2003. Este estudo contém dados exclusivos sobre a demanda e a oferta de empréstimos bancários. Estes dados são obtidos de empresas e famílias, é impossível coletá-los de outra maneira. Além dos volumes reais de empréstimos, o estudo contém perguntas sobre suas condições, requisitos e taxa de aprovação. Os valores obtidos são utilizados na tomada de medidas de política monetária, especialmente em períodos de crise financeira.

As informações sobre os empréstimos são um termômetro importante tanto da estabilidade das famílias quanto das políticas de crédito. Valores acima do esperado podem ter um efeito favorável na cotação do euro, pois são considerados um sintoma de crescimento econômico. Por conseguinte, valores abaixo do esperado são considerados negativos para a moeda única europeia.

