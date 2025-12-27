A Taxa de Facilidade Permanente de Depósito (ECB Deposit Rate Decision) é tomada pelo Conselho do regulador, a cada seis semanas, na reunião sobre política monetária e é anunciada imediatamente após ela.

A taxa de facilidade de depósito é uma das três principais taxas de juros que o regulador da zona do euro estabelece (as outras duas são a taxa de refinanciamento e a taxa de empréstimo de margem). Trata-se da porcentagem que os bancos comerciais pagam pela colocação de depósitos de curto prazo (overnight) no banco central nacional. A decisão sobre seu tamanho é adotada dependendo das perspectivas atuais de inflação e crescimento econômico.

Quando é necessário alcançar um crescimento econômico intensivo e elevar a inflação para o nível-alvo (para a zona do euro é agora de 2%), os bancos centrais frequentemente reduzem suas taxas de juros, incluindo as taxas de facilidade de depósito. Desde 2014, o BCE tem uma taxa de juros negativa sobre os depósitos, quer dizer, os bancos pagam por guardar seu dinheiro. Taxas de depósito negativas são introduzidas para intensificar os fluxos financeiros, a fim de encorajar os bancos a não guardar dinheiro nas contas do regulador, mas sim a investi-lo na economia do país, por exemplo, para emprestar a outros bancos ou empresas.

O fato de o regulador diminuir a taxa de facilidade permanente de depósito leva a uma diminuição nas cotações do euro.

Últimos valores: