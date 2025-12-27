Calendário Econômico
Decisão do Banco Central Europeu (BCE) sobre a Taxa de Facilidade Permanente de Depósito (European Central Bank (ECB) Deposit Facility Rate Decision)
|Alta
|2.00%
|
2.00%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|
2.00%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Taxa de Facilidade Permanente de Depósito (ECB Deposit Rate Decision) é tomada pelo Conselho do regulador, a cada seis semanas, na reunião sobre política monetária e é anunciada imediatamente após ela.
A taxa de facilidade de depósito é uma das três principais taxas de juros que o regulador da zona do euro estabelece (as outras duas são a taxa de refinanciamento e a taxa de empréstimo de margem). Trata-se da porcentagem que os bancos comerciais pagam pela colocação de depósitos de curto prazo (overnight) no banco central nacional. A decisão sobre seu tamanho é adotada dependendo das perspectivas atuais de inflação e crescimento econômico.
Quando é necessário alcançar um crescimento econômico intensivo e elevar a inflação para o nível-alvo (para a zona do euro é agora de 2%), os bancos centrais frequentemente reduzem suas taxas de juros, incluindo as taxas de facilidade de depósito. Desde 2014, o BCE tem uma taxa de juros negativa sobre os depósitos, quer dizer, os bancos pagam por guardar seu dinheiro. Taxas de depósito negativas são introduzidas para intensificar os fluxos financeiros, a fim de encorajar os bancos a não guardar dinheiro nas contas do regulador, mas sim a investi-lo na economia do país, por exemplo, para emprestar a outros bancos ou empresas.
O fato de o regulador diminuir a taxa de facilidade permanente de depósito leva a uma diminuição nas cotações do euro.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Decisão do Banco Central Europeu (BCE) sobre a Taxa de Facilidade Permanente de Depósito (European Central Bank (ECB) Deposit Facility Rate Decision)".
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress