Calendário Econômico
União Europeia - Produto Interno Bruto (PIB) (Trimestral) (European Union Gross Domestic Product (GDP) q/q)
|Moderada
|0.2%
|0.2%
|
0.1%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|0.1%
|
0.2%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O PIB, ou produto interno bruto, - Trimestral - (Gross Domestic Product q/q) reflete a mudança no valor total de todos os bens e serviços produzidos na zona do euro, no trimestre atual em relação ao anterior. São excluídas do cálculo o valor dos bens e serviços utilizados na produção do intermediário. Os dados são ajustados tendo em conta as variações sazonais. O cálculo do PIB da zona do euro é feito com base no PIB de cada país que participa do espaço monetário único.
A fórmula para calcular o PIB, a partir das despesas, geralmente é uma soma dos seguintes componentes:
- despesas para o consumo pessoal;
- acumulação bruta de capital (investimentos em empresas privadas, isto é, compra de máquinas, equipamentos, etc.);
- gastos do governo (consumo e investimentos);
- exportações líquidas do país (exportações menos importações. Este componente pode ter um valor negativo).
As fontes estatísticas mais importantes de recolha de dados para cálculo, disponíveis nos informes nacionais para os países da zona do euro, são as seguintes:
- pesquisas comerciais de curto prazo que fornecem informações sobre vendas e faturamento, compras, estoques, remuneração de trabalhadores e emprego, índices de produção e vendas no varejo;
- pesquisas com os agregados familiares sobre rendimento e despesa em bens e serviços;
- estatísticas de preços (IPC, PPI, índices de preços de importação e exportação, índice de custo de construção);
- estatísticas de comércio exterior;
- informações de fontes administrativas (receitas e despesas do governo, demonstrações financeiras, declarações fiscais, balanço de pagamentos, licenças de construção emitidas, dados de emprego, etc.).
O PIB é o principal indicador da saúde da economia da região. O crescimento da produção significa uma ascensão da economia e do nível de bem-estar da população. Portanto, um aumento no PIB pode afetar favoravelmente as cotações do euro.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "União Europeia - Produto Interno Bruto (PIB) (Trimestral) (European Union Gross Domestic Product (GDP) q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
