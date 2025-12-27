O Índice do Custo do Emprego - Anual - (Labour Cost Index y/y) reflete a variação no pagamento por hora dos empregados para o trimestre de referência em comparação com o mesmo trimestre do ano passado. O índice é calculado em termos nominais e não é ajustado pela inflação. Ele é a relação entre a remuneração por empregado e a produtividade (definida como PIB por trabalhador).

O cálculo do índice inclui salários regulares e despesas em trabalhadores. O custo do emprego inclui: remuneração direta, bônus e aumentos (em dinheiro e em espécie), pagamentos por dias de férias não utilizados, custos em espécie (almoços, chá, combustível, carros corporativos). Outros custos a levar em consideração são: contribuições sociais dos empregadores, impostos sobre o emprego, pagamentos de invalidez, pagamentos de pensão, etc.

O cálculo do índice de custos de emprego não inclui os custos de formação profissional dos trabalhadores, roupas de trabalho e equipamentos, bem como taxas para organizações de recrutamento para a busca e seleção de pessoal.

Os dados para o cálculo do índice são recolhidos através da recolha de dados administrativos e de entrevistas a empregadores dos países da zona do euro. Também são utilizados procedimentos de avaliação estatística. No cálculo do índice, o peso de cada estado é determinado de acordo com seus custos de mão de obra em relação ao resto dos países membros da zona euro.

O indicador é utilizado para estimar a inflação, durante a previsão do crescimento do gasto do consumidor. O custo do emprego é um importante indicador da inflação. Economistas monitoram de perto o indicador, já que participa da formulação da política monetária da zona do euro. Também é importante na análise econômica. O crescimento do índice do custo do emprego afeta positivamente as cotações do euro.

Últimos valores: