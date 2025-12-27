CalendárioSeções

União Europeia - Custo da Mão de Obra (European Union Labour Cost Index)

País:
União Europeia
EUR, Euro
Fonte:
Eurostat
Setor:
Trabalho
Baixa 3.3% 3.3%
3.9%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Prévio
O Índice do Custo do Emprego - Anual - (Labour Cost Index y/y) reflete a variação no pagamento por hora dos empregados para o trimestre de referência em comparação com o mesmo trimestre do ano passado. O índice é calculado em termos nominais e não é ajustado pela inflação. Ele é a relação entre a remuneração por empregado e a produtividade (definida como PIB por trabalhador).

O cálculo do índice inclui salários regulares e despesas em trabalhadores. O custo do emprego inclui: remuneração direta, bônus e aumentos (em dinheiro e em espécie), pagamentos por dias de férias não utilizados, custos em espécie (almoços, chá, combustível, carros corporativos). Outros custos a levar em consideração são: contribuições sociais dos empregadores, impostos sobre o emprego, pagamentos de invalidez, pagamentos de pensão, etc.

O cálculo do índice de custos de emprego não inclui os custos de formação profissional dos trabalhadores, roupas de trabalho e equipamentos, bem como taxas para organizações de recrutamento para a busca e seleção de pessoal.

Os dados para o cálculo do índice são recolhidos através da recolha de dados administrativos e de entrevistas a empregadores dos países da zona do euro. Também são utilizados procedimentos de avaliação estatística. No cálculo do índice, o peso de cada estado é determinado de acordo com seus custos de mão de obra em relação ao resto dos países membros da zona euro.

O indicador é utilizado para estimar a inflação, durante a previsão do crescimento do gasto do consumidor. O custo do emprego é um importante indicador da inflação. Economistas monitoram de perto o indicador, já que participa da formulação da política monetária da zona do euro. Também é importante na análise econômica. O crescimento do índice do custo do emprego afeta positivamente as cotações do euro.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "União Europeia - Custo da Mão de Obra (European Union Labour Cost Index)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
3.3%
3.3%
3.9%
2 trim. 2025
3.6%
3.4%
3.4%
1 trim. 2025
3.4%
4.6%
3.7%
4 trim. 2024
3.7%
4.9%
4.5%
3 trim. 2024
4.6%
4.7%
5.2%
2 trim. 2024
4.7%
4.5%
5.1%
1 trim. 2024
5.1%
4.4%
3.4%
4 trim. 2023
3.4%
5.2%
5.3%
3 trim. 2023
5.3%
5.3%
4.5%
2 trim. 2023
4.5%
3.6%
5.2%
1 trim. 2023
5.0%
3.3%
5.6%
4 trim. 2022
5.7%
3.0%
3.7%
3 trim. 2022
2.9%
3.0%
3.8%
2 trim. 2022
4.0%
1.4%
4.2%
1 trim. 2022
3.2%
1.4%
1.9%
4 trim. 2021
1.9%
1.3%
2.3%
3 trim. 2021
2.5%
1.4%
-0.1%
2 trim. 2021
-0.1%
2.0%
1.3%
1 trim. 2021
1.5%
3.3%
2.8%
4 trim. 2020
3.0%
2.2%
1.6%
3 trim. 2020
1.6%
3.7%
3.6%
2 trim. 2020
4.2%
3.1%
3.7%
1 trim. 2020
3.4%
2.3%
2.3%
4 trim. 2019
2.4%
3.0%
2.6%
3 trim. 2019
2.6%
2.6%
2.8%
2 trim. 2019
2.7%
2.8%
2.5%
1 trim. 2019
2.4%
2.6%
2.3%
4 trim. 2018
2.3%
2.7%
2.5%
3 trim. 2018
2.5%
1.9%
2.3%
2 trim. 2018
2.2%
1.7%
2.1%
1 trim. 2018
2.0%
1.9%
1.4%
4 trim. 2017
1.5%
1.8%
1.6%
3 trim. 2017
1.6%
2.0%
1.8%
2 trim. 2017
1.8%
1.6%
1.4%
1 trim. 2017
1.5%
1.1%
1.5%
4 trim. 2016
1.6%
1.4%
3 trim. 2016
1.5%
1.0%
2 trim. 2016
1.0%
1.6%
1 trim. 2016
1.7%
1.3%
4 trim. 2015
1.3%
1.1%
3 trim. 2015
1.1%
1.6%
2 trim. 2015
1.6%
1.9%
1 trim. 2015
2.2%
1.2%
4 trim. 2014
1.1%
1.3%
3 trim. 2014
1.4%
1.2%
2 trim. 2014
1.4%
0.9%
1 trim. 2014
0.6%
1.4%
4 trim. 2013
1.6%
1.0%
3 trim. 2013
1.1%
0.9%
2 trim. 2013
1.1%
1.6%
