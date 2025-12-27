CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

EUR - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC (CFTC EUR Non-Commercial Net Positions)

País:
União Europeia
EUR, Euro
Fonte:
Commodity Futures Trading Commission EUA (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Setor:
Mercados
Moderada N/D
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

As Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC (CFTC EUR Non-Commercial Net Positions) é de um relatório semanal da Commodity Futures Trading Commission que reflete a diferença entre a quantidade de posições longas e a de curtas em euros existentes no mercado, abertas por especuladores, isto é, traders “não comerciais”. O relatório considera apenas os mercados de futuros dos EUA (nas bolsas de Chicago e New York). Assim, o indicador exibe o volume líquido de posições longas em euros, nos Estados Unidos.

Um trader é classificado como não-comercial quando suas posições não são abertas com o objetivo de cobertura nos mercados de futuros ou mercados de opções. Este grupo inclui apenas especulação. O mesmo trader pode ser definido como comerciante numa parte dos ativos e não-comerciante, em outra parte deles. Tudo isso se reflete nos relatórios da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês).

A CFTC publica seus relatórios sobre transações concluídas e posições abertas (COT - Commitments of Traders), a fim de ajudar os traders e analistas a compreender a dinâmica do mercado. Estes relatórios são baseados em dados sobre as posições fornecidas por corretoras registradas na Futures Commission Merchant (FCM), empresas de compensação, bolsas de valores. O departamento de análise da CFTC só fornece informações, mas não explica as razões pelas quais se acumula certo tipo de posições.

O crescimento em posições especulativas longas no euro indica indiretamente um aumento na atividade no mercado desta moeda, mas não tem um impacto direto sobre seu preço, dado o pequeno volume de dados em comparação com a escala global.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUR - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC (CFTC EUR Non-Commercial Net Positions)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
16 dez. 2025
N/D
9 dez. 2025
N/D
2 dez. 2025
N/D
25 nov. 2025
N/D
18 nov. 2025
N/D
10 nov. 2025
N/D
4 nov. 2025
N/D
28 out. 2025
N/D
21 out. 2025
N/D
14 out. 2025
N/D
7 out. 2025
N/D
30 set. 2025
N/D
114.3 mil
23 set. 2025
114.3 mil
117.8 mil
16 set. 2025
117.8 mil
125.7 mil
9 set. 2025
125.7 mil
119.6 mil
2 set. 2025
119.6 mil
123.0 mil
26 ago. 2025
123.0 mil
118.7 mil
19 ago. 2025
118.7 mil
115.4 mil
12 ago. 2025
115.4 mil
116.0 mil
5 ago. 2025
116.0 mil
123.4 mil
29 jul. 2025
123.4 mil
125.5 mil
22 jul. 2025
125.5 mil
128.2 mil
15 jul. 2025
128.2 mil
120.6 mil
8 jul. 2025
120.6 mil
107.5 mil
1 jul. 2025
107.5 mil
111.1 mil
24 jun. 2025
111.1 mil
101.6 mil
17 jun. 2025
101.6 mil
93.0 mil
10 jun. 2025
93.0 mil
82.8 mil
3 jun. 2025
82.8 mil
79.5 mil
27 mai. 2025
79.5 mil
74.5 mil
20 mai. 2025
74.5 mil
84.8 mil
13 mai. 2025
84.8 mil
75.7 mil
6 mai. 2025
75.7 mil
75.8 mil
29 abr. 2025
75.8 mil
65.0 mil
22 abr. 2025
65.0 mil
69.3 mil
15 abr. 2025
69.3 mil
60.0 mil
8 abr. 2025
60.0 mil
51.8 mil
1 abr. 2025
51.8 mil
65.5 mil
25 mar. 2025
65.5 mil
59.4 mil
18 mar. 2025
59.4 mil
13.1 mil
11 mar. 2025
13.1 mil
-10.1 mil
4 mar. 2025
-10.1 mil
-25.4 mil
25 fev. 2025
-25.4 mil
-51.4 mil
18 fev. 2025
-51.4 mil
-64.4 mil
11 fev. 2025
-64.4 mil
-58.6 mil
4 fev. 2025
-58.6 mil
-66.6 mil
28 jan. 2025
-66.6 mil
-62.5 mil
21 jan. 2025
-62.5 mil
-60.4 mil
14 jan. 2025
-60.4 mil
-64.1 mil
7 jan. 2025
-64.1 mil
-68.5 mil
12345678...19
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido