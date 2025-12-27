Decisão da Taxa de Juros do BCE (ECB Interest Rate Decision) é tomada pelo Conselho do regulador, a cada seis semanas, na reunião sobre política monetária e é anunciada imediatamente após ela. Como é um dos eventos macroeconômicos mais importantes na zona do euro, ela pode afetar as cotações da moeda única.

Além da taxa de depósito, as principais taxas de juros do regulador também incluem a taxa de refinanciamento e a taxa de empréstimo de margem. A taxa de refinanciamento fornece uma porção importante da liquidez do sistema financeiro da zona do euro e afeta a atividade de crédito na região. Ela representa a porcentagem mínima possível, indicada nas candidaturas para angariação de fundos nos concursos do BCE. Esses concursos ajudam ao BCE a fornecer liquidez com uma taxa fixa de refinanciamento.

A decisão sobre a taxa de refinanciamento é adotada dependendo das perspectivas atuais de inflação e crescimento econômico. Quanto mais baixa, mais barata a concessão de créditos dos bancos comerciais, tornando os empréstimos mais acessíveis para pessoas físicas e empresas. Assim, a redução da taxa de refinanciamento barateia o euro e acelera os processos de inflação, introduzindo uma grande massa de dinheiro no sistema econômico.

A diminuição das taxa de juros do BCE afeta negativamente as cotações da moeda única. Por outro lado, o fato de o regulador aumentar sua taxa de refinanciamento sempre eleva as cotações do euro.

