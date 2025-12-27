O Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) Serviços Markit (Markit Services PMI) é um indicador de mudanças nas condições de negócios no setor de serviços dos EUA, no mês de relatório. O índice é calculado com base em pesquisas mensais de gerentes de compras que trabalham em empresas de serviços privadas.

Os gerentes de compras podem acompanhar as mudanças nas condições de mercado mais rápido do que outros funcionários da empresa, pois seu trabalho se adianta às atividades de produção final do serviço. Eles são uns dos primeiros a saber quando as condições de negociação irão mudar para melhor ou pior. A amostra de entrevistados é feita de tal forma a atingir o número máximo de grandes empresas em todo o país. Os gestores de suprimentos preenchem o questionário, que caracteriza os principais parâmetros das atividades de suas empresas:

atividade empresarial;

novas ordens recebidas;

ordens pendentes;

preços obtidos (preços de produção);

preços pagos (por materiais, serviços consumidos pela empresa na produção de serviços);

empregado;

atividade comercial no curto prazo.

Os entrevistados não dão uma valorização absoluta destes indicadores, mas sim relativa: têm crescido, recuado ou permanecido o mesmo. Sub-índices individuais, calculados na base destas respostas, caracterizam a inflação, o emprego e outros indicadores importantes da atividade econômica.

O cálculo do índice é sazonalmente ajustado e considera os coeficientes corretores das empresas pesquisadas. Uma leitura do indicador acima de 50 significa que a maioria dos entrevistados caracterizam positivamente o ambiente de negócios. Um valor abaixo de 50 indica a deterioração das condições de negócios.

O PMI, na indústria de serviços, é um dos índices mais populares entre os economistas. Ele dá informações operacionais cobrindo todo o setor. É interpretado como um indicador líder da atividade do setor de serviços e da inflação na região. O crescimento do PMI de serviços caracteriza positivamente a mudança nas condições de mercado e pode ter um impacto positivo sobre as cotações do euro.

