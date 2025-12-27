CalendárioSeções

União Europeia - Balança Comercial sem ajuste sazonal (European Union Trade Balance n.s.a.)

País:
União Europeia
EUR, Euro
Fonte:
Eurostat
Setor:
Comércio
Moderada €​18.4 bilh €​8.4 bilh
€​18.4 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
€​23.8 bilh
€​18.4 bilh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

A Balança Comercial sem Ajuste Sazonal (Trade Balance n.s.a) representa a diferença entre as exportações e importações da zona do euro, durante um determinado período. Os economistas usam este índice para avaliar as estruturas do fluxo de comércio entre os países. Primeiro, a balança comercial é calculada para cada país da zona do euro e, em seguida, é ressumida a um valor único para a zona do euro. O cálculo é complicado pelo facto de distintas metodologias de recolha de dados e de cálculo de indicadores operarem nos diferentes países do espaço da moeda única. No entanto, a balança comercial ainda é considerada um importante indicador do volume e do vetor de fluxos comerciais.

Se são importados mais bens e serviços do que exportados, registra-se um déficit comercial. No caso de países com economias altamente desenvolvidas, como a zona do euro, isso pode significar que o sector de fabricação, que utiliza mão de obra intensiva, é transferido para fora da região, contendo a inflação e mantendo um alto padrão de vida. Nesses casos, o défice comercial é coberto por outros métodos de interação econômica, por exemplo, através de instrumentos de emissão de dívida.

Quando o volume de exportações ultrapassa ao das importações, os economistas alertam sobre um superávit comercial. Isso significa um alto nível de desenvolvimento da produção e o fato de que a região produz mais bens e serviços do que pode consumir.

O impacto da balança comercial nas cotações do euro é ambíguo e depende do contexto dos ciclos de negócios ou outros indicadores econômicos. Por exemplo, durante uma recessão da economia, o volume de exportações aumenta, a fim de criar empregos. Por outro lado, se a economia cresce rapidamente, os países desenvolvidos preferem estimular a importação, para garantir a concorrência de preços. Tudo isso afeta o euro em conformidade.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "União Europeia - Balança Comercial sem ajuste sazonal (European Union Trade Balance n.s.a.)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
€​18.4 bilh
€​8.4 bilh
€​18.4 bilh
set. 2025
€​19.4 bilh
€​0.3 bilh
€​1.9 bilh
ago. 2025
€​1.0 bilh
€​-5.7 bilh
€​12.7 bilh
jul. 2025
€​12.4 bilh
€​2.4 bilh
€​8.0 bilh
jun. 2025
€​7.0 bilh
€​32.2 bilh
€​16.5 bilh
mai. 2025
€​16.2 bilh
€​20.1 bilh
€​11.1 bilh
abr. 2025
€​9.9 bilh
€​23.3 bilh
€​37.3 bilh
mar. 2025
€​36.9 bilh
€​11.9 bilh
€​24.8 bilh
fev. 2025
€​24.0 bilh
€​9.7 bilh
€​0.8 bilh
jan. 2025
€​1.0 bilh
€​4.7 bilh
€​15.4 bilh
dez. 2024
€​15.5 bilh
€​5.4 bilh
€​16.0 bilh
nov. 2024
€​16.4 bilh
€​11.6 bilh
€​8.6 bilh
out. 2024
€​6.8 bilh
€​18.1 bilh
€​11.6 bilh
set. 2024
€​12.5 bilh
€​10.7 bilh
€​4.1 bilh
ago. 2024
€​4.6 bilh
€​16.6 bilh
€​19.7 bilh
jul. 2024
€​21.2 bilh
€​19.1 bilh
€​21.7 bilh
jun. 2024
€​22.3 bilh
€​18.3 bilh
€​14.0 bilh
mai. 2024
€​13.9 bilh
€​20.5 bilh
€​14.2 bilh
abr. 2024
€​15.0 bilh
€​19.1 bilh
€​23.7 bilh
mar. 2024
€​24.1 bilh
€​22.9 bilh
€​22.8 bilh
fev. 2024
€​23.6 bilh
€​11.6 bilh
jan. 2024
€​11.4 bilh
€​-2.3 bilh
€​16.8 bilh
dez. 2023
€​16.8 bilh
€​10.8 bilh
€​20.3 bilh
nov. 2023
€​20.3 bilh
€​6.7 bilh
€​11.1 bilh
out. 2023
€​11.1 bilh
€​-3.8 bilh
€​10.0 bilh
set. 2023
€​10.0 bilh
€​10.8 bilh
€​6.7 bilh
ago. 2023
€​6.7 bilh
€​-1.1 bilh
€​6.5 bilh
jul. 2023
€​6.5 bilh
€​22.2 bilh
€​23.0 bilh
jun. 2023
€​23.0 bilh
€​18.3 bilh
€​-0.3 bilh
mai. 2023
€​-0.3 bilh
€​-7.6 bilh
€​-11.7 bilh
abr. 2023
€​-11.7 bilh
€​21.5 bilh
€​25.6 bilh
mar. 2023
€​25.6 bilh
€​-8.9 bilh
€​4.6 bilh
fev. 2023
€​4.6 bilh
€​-22.3 bilh
€​-30.6 bilh
jan. 2023
€​-30.6 bilh
€​-22.7 bilh
€​-8.8 bilh
dez. 2022
€​-8.8 bilh
€​-25.0 bilh
€​-11.7 bilh
nov. 2022
€​-11.7 bilh
€​-41.0 bilh
€​-27.0 bilh
out. 2022
€​-26.5 bilh
€​-48.9 bilh
€​-34.4 bilh
set. 2022
€​-34.4 bilh
€​-49.5 bilh
€​-52.4 bilh
ago. 2022
€​-50.9 bilh
€​-47.9 bilh
€​-34.0 bilh
jul. 2022
€​-34.0 bilh
€​-16.4 bilh
€​-24.6 bilh
jun. 2022
€​-24.6 bilh
€​-18.2 bilh
€​-26.3 bilh
mai. 2022
€​-26.3 bilh
€​-26.0 bilh
€​-32.4 bilh
abr. 2022
€​-32.4 bilh
€​-22.8 bilh
€​-16.4 bilh
mar. 2022
€​-16.4 bilh
€​-8.5 bilh
€​-7.6 bilh
fev. 2022
€​-7.6 bilh
€​-17.3 bilh
€​-27.2 bilh
jan. 2022
€​-27.2 bilh
€​-17.8 bilh
€​-4.6 bilh
dez. 2021
€​-4.6 bilh
€​10.5 bilh
€​-1.5 bilh
nov. 2021
€​-1.5 bilh
€​15.6 bilh
€​3.6 bilh
out. 2021
€​3.6 bilh
€​19.3 bilh
€​7.3 bilh
set. 2021
€​7.3 bilh
€​16.8 bilh
€​4.8 bilh
12345
