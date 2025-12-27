Calendário Econômico
União Europeia - Percepção Econômica (European Union Economic Sentiment Indicator)
|Moderada
|97.0
|95.8
|
96.8
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|96.5
|
97.0
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Percepção Econômica (Economic Sentiment Indicator) é um indicador calculado mensalmente com base em cinco índices de confiança no mercado: confiança industrial (40%), confiança no setor de serviços (30%), confiança do consumidor (20%), setor de construção (5%) e varejistas (5%). No cálculo, os pesos dos índices são determinados de acordo com dois critérios, isto é, por um lado, a representatividade do setor em questão e, por outro lado, sua participação no cálculo do PIB.
Todos os componentes do índice são calculados com base na análise fatorial dos dados das pesquisas feitas com os maiores representantes do setor. A amostra para a zona do euro é de cerca de 55 mil empresas, que representam todo o setor industrial dos países da zona do euro, e 24 mil famílias. O número de empresas e famílias entrevistados em cada território é calculado de acordo com o valor da contribuição do respectivo país para a economia da região.
As empresas avaliam as condições atuais para fazer negócios (número de pedidos, volume de produção, estoques, atividade dos consumidores) e fazem previsões para os próximos três meses. As famílias entrevistadas avaliam a situação financeira, a capacidade de acumulação de patrimônio, o emprego e a situação geral na economia da região (país).
O indicador é calculado tendo em conta o ajuste sazonal. Os entrevistados avaliam qualitativamente os indicadores listados (melhoraram, pioraram ou permaneceram no mesmo nível).
O índice é usado para avaliar o estado atual da economia da zona do euro e para prever seu desenvolvimento futuro. O crescimento do índice de percepção econômica indica uma melhoria na situação tanto no nível das empresas quanto no nível dos consumidores. Isto pode, a curto prazo, elevar as cotações da moeda única.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "União Europeia - Percepção Econômica (European Union Economic Sentiment Indicator)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
