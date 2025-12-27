Calendário Econômico
União Europeia - Índice de Preços ao Produtor (Anual) (European Union Producer Price Index (PPI) y/y)
|Baixa
|-0.5%
|0.1%
|
-0.2%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|-1.5%
|
-0.5%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Preços ao Produtor - Anual - (Producer Price Index, PPI y/y) carateriza a variação do preço dos bens produzidos dentro da zona do euro e vendidos no mercado no mês de referência em comparação com o mês do ano anterior. O índice é calculado do ponto de vista dos produtores. Ele reflete preços básicos que não incluem o IVA e impostos similares diretamente relacionados com o volume de vendas. No cálculo, para refletir o movimento real do preço, são utilizados os montantes reais das transações.
A Eurostat recolhe mensalmente dados de todos os países da zona do euro. Eles são obtidos por meio de uma amostra de vários milhares de empresas industriais. Os produtores estão divididos em três grupos: empresas de mineração, empresas industriais e fornecedores de eletricidade, gás e água. A mudança de preço é estimada realizando uma comparação com o período base. É revisado a cada 5 anos, atualmente o ano base é 2015. Além disso, no cálculo, os pesos relativos de cada país também são revistos regularmente.
O índice de preços ao consumidor fixa os movimentos de preços, mesmo no nível da produção, antes de os produtos serem liberados para o mercado de varejo. Isso faz com que seja possível prever ulteriores mudanças de preços no nível dos consumidores. O PPI é usado como um indicador precoce de pressões inflacionárias na economia. Seus dados são utilizados na formulação de políticas monetárias.
O crescimento no valor do indicador pode afetar positivamente as cotações do euro.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "União Europeia - Índice de Preços ao Produtor (Anual) (European Union Producer Price Index (PPI) y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
