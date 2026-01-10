CalendárioSeções

União Europeia - Nível de Emprego (European Union Employment Level)

País:
União Europeia
EUR, Euro
Fonte:
Eurostat
Setor:
Trabalho
Moderada 172.049 milh
171.840 milh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
172.049 milh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Nível de Emprego (Employment Level) mostra a mudança na parcela da população empregada na zona do euro. Pessoas com mais de 15 anos de idade que realizaram qualquer trabalho remunerado por pelo menos uma hora na semana especificada, bem como aquelas que não estavam no hora especificada devido a doenças, férias, greves, pausas no estudo etc. são consideradas como empregados. O Eurostat publica dados trimestrais e anuais sobre o emprego.

O indicador é calculado com base no Inquérito às Forças de Trabalho na União Europeia. A pesquisa é realizada entre famílias particulares, não incluindo unidades de produção coletiva, como pensões, asilos, etc. Seu principal objetivo é classificar a população em três grupos que se excluem mutuamente: empregados, desempregados e população economicamente inativa (estudantes, pensionistas e donas de casa).

Além do nível geral de emprego, são apresentadas tanto estimativas individuais do emprego entre homens e mulheres quanto separação por idade. Assim, o nível de emprego entre homens em todos os países europeus é superior à de mulheres. Além disso, a diferença entre esses valores tende a diminuir.

Mudanças no nível de emprego afetam diretamente a renda familiar e, consequentemente, o poder de compra. Por esse motivo, valores acima do nível previsto têm um efeito favorável na cotação do euro.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "União Europeia - Nível de Emprego (European Union Employment Level)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025 prelim.
172.049 milh
171.840 milh
2 trim. 2025 prelim.
171.695 milh
171.536 milh
1 trim. 2025 prelim.
171.791 milh
171.266 milh
4 trim. 2024 prelim.
171.166 milh
170.981 milh
3 trim. 2024 prelim.
170.877 milh
170.571 milh
2 trim. 2024 prelim.
170.184 milh
169.809 milh
1 trim. 2024
169.861 milh
169.842 milh
1 trim. 2024 prelim.
169.842 milh
169.323 milh
4 trim. 2023
167.534 milh
167.479 milh
4 trim. 2023 prelim.
167.479 milh
168.734 milh
3 trim. 2023
168.734 milh
168.720 milh
3 trim. 2023 prelim.
168.720 milh
168.252 milh
2 trim. 2023
168.462 milh
168.494 milh
2 trim. 2023 prelim.
168.494 milh
168.162 milh
1 trim. 2023
168.181 milh
167.817 milh
1 trim. 2023 prelim.
167.817 milh
165.063 milh
4 trim. 2022
165.042 milh
165.073 milh
4 trim. 2022 prelim.
165.073 milh
164.488 milh
3 trim. 2022
164.500 milh
164.475 milh
3 trim. 2022 prelim.
164.475 milh
164.105 milh
2 trim. 2022
164.098 milh
163.413 milh
2 trim. 2022 prelim.
163.413 milh
162.978 milh
1 trim. 2022
162.875 milh
162.551 milh
1 trim. 2022 prelim.
162.551 milh
161.799 milh
4 trim. 2021
161.858 milh
161.758 milh
4 trim. 2021 prelim.
161.758 milh
160.976 milh
3 trim. 2021
160.974 milh
160.758 milh
3 trim. 2021 prelim.
160.758 milh
159.269 milh
2 trim. 2021
158.953 milh
158.447 milh
2 trim. 2021 prelim.
158.447 milh
157.683 milh
1 trim. 2021
157.619 milh
157.441 milh
1 trim. 2021 prelim.
157.441 milh
157.972 milh
4 trim. 2020
157.948 milh
157.927 milh
4 trim. 2020 prelim.
157.927 milh
157.389 milh
3 trim. 2020
157.387 milh
157.346 milh
3 trim. 2020 prelim.
157.346 milh
155.893 milh
2 trim. 2020
155.597 milh
155.895 milh
2 trim. 2020 prelim.
155.895 milh
160.439 milh
1 trim. 2020
160.371 milh
160.363 milh
1 trim. 2020 prelim.
160.363 milh
160.756 milh
4 trim. 2019
160.746 milh
160.585 milh
4 trim. 2019 prelim.
160.585 milh
160.148 milh
3 trim. 2019
160.128 milh
160.170 milh
3 trim. 2019 prelim.
160.170 milh
159.956 milh
2 trim. 2019
160.006 milh
159.930 milh
2 trim. 2019 prelim.
159.930 milh
159.555 milh
1 trim. 2019
159.500 milh
