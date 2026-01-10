Calendário Econômico
União Europeia - Nível de Emprego (European Union Employment Level)
|Moderada
|172.049 milh
|
171.840 milh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|
172.049 milh
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Nível de Emprego (Employment Level) mostra a mudança na parcela da população empregada na zona do euro. Pessoas com mais de 15 anos de idade que realizaram qualquer trabalho remunerado por pelo menos uma hora na semana especificada, bem como aquelas que não estavam no hora especificada devido a doenças, férias, greves, pausas no estudo etc. são consideradas como empregados. O Eurostat publica dados trimestrais e anuais sobre o emprego.
O indicador é calculado com base no Inquérito às Forças de Trabalho na União Europeia. A pesquisa é realizada entre famílias particulares, não incluindo unidades de produção coletiva, como pensões, asilos, etc. Seu principal objetivo é classificar a população em três grupos que se excluem mutuamente: empregados, desempregados e população economicamente inativa (estudantes, pensionistas e donas de casa).
Além do nível geral de emprego, são apresentadas tanto estimativas individuais do emprego entre homens e mulheres quanto separação por idade. Assim, o nível de emprego entre homens em todos os países europeus é superior à de mulheres. Além disso, a diferença entre esses valores tende a diminuir.
Mudanças no nível de emprego afetam diretamente a renda familiar e, consequentemente, o poder de compra. Por esse motivo, valores acima do nível previsto têm um efeito favorável na cotação do euro.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "União Europeia - Nível de Emprego (European Union Employment Level)".
