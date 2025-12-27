O volume de novos empréstimos concedidos a consumidores e a empresas é um indicador importante para avaliar os objetivos do BCE e a inflação. As informações sobre o volume de novos empréstimos diferem da massa de moeda M3 e as complementam. O indicador reflete novos empréstimos emitidos por bancos para consumidores e para empresas. Assim, o comportamento dos consumidores e das empresas e as atuais circunstâncias econômicas de ambas as partes influenciam fortemente o valor do indicador: sob que condições o banco está pronto para conceder empréstimos; que motivo de investimento tem o cliente e se está pronto para aceitar o risco de crédito nas condições propostas. Embora o Banco Central Europeu (BCE) possa controlar as taxas de juros e tomar outras medidas de influência, como os juros sobre a reserva mínima, isso nem sempre ajuda a influenciar os empréstimos e, portanto, afetar indiretamente a inflação.

Um aumento dos empréstimos ou um valor acima do esperado pode estimular a economia e o euro.

Últimos valores: