União Europeia - Empréstimos ao Setor Privado (Anual) (European Central Bank (ECB) Private Sector Loans y/y)

País:
União Europeia
EUR, Euro
Fonte:
Banco Central Europeu (European Central Bank)
Setor:
Dinheiro
Baixa N/D 3.1%
2.8%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O volume de novos empréstimos concedidos a consumidores e a empresas é um indicador importante para avaliar os objetivos do BCE e a inflação. As informações sobre o volume de novos empréstimos diferem da massa de moeda M3 e as complementam. O indicador reflete novos empréstimos emitidos por bancos para consumidores e para empresas. Assim, o comportamento dos consumidores e das empresas e as atuais circunstâncias econômicas de ambas as partes influenciam fortemente o valor do indicador: sob que condições o banco está pronto para conceder empréstimos; que motivo de investimento tem o cliente e se está pronto para aceitar o risco de crédito nas condições propostas. Embora o Banco Central Europeu (BCE) possa controlar as taxas de juros e tomar outras medidas de influência, como os juros sobre a reserva mínima, isso nem sempre ajuda a influenciar os empréstimos e, portanto, afetar indiretamente a inflação.

Um aumento dos empréstimos ou um valor acima do esperado pode estimular a economia e o euro.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "União Europeia - Empréstimos ao Setor Privado (Anual) (European Central Bank (ECB) Private Sector Loans y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
N/D
3.1%
2.8%
set. 2025
2.8%
2.6%
2.8%
ago. 2025
2.8%
2.6%
2.8%
jul. 2025
2.8%
3.1%
3.0%
jun. 2025
3.0%
2.8%
2.8%
mai. 2025
2.8%
2.8%
2.8%
abr. 2025
2.7%
2.7%
2.6%
mar. 2025
2.6%
2.7%
2.4%
fev. 2025
2.5%
2.6%
2.3%
jan. 2025
2.3%
2.2%
2.0%
dez. 2024
2.0%
1.4%
1.5%
nov. 2024
1.5%
1.6%
1.7%
out. 2024
1.6%
1.6%
1.6%
set. 2024
1.6%
1.5%
1.5%
ago. 2024
1.6%
1.3%
1.3%
jul. 2024
1.3%
1.0%
1.1%
jun. 2024
1.1%
0.9%
0.8%
mai. 2024
0.8%
1.4%
0.9%
abr. 2024
0.9%
1.3%
0.8%
mar. 2024
0.8%
0.3%
0.7%
fev. 2024
0.7%
1.0%
0.4%
jan. 2024
0.4%
1.1%
0.5%
dez. 2023
0.5%
0.9%
0.4%
nov. 2023
0.4%
0.4%
0.4%
out. 2023
0.4%
0.0%
0.2%
set. 2023
0.3%
0.1%
0.7%
ago. 2023
0.6%
1.0%
1.6%
jul. 2023
1.6%
1.3%
2.0%
jun. 2023
2.0%
2.3%
2.8%
mai. 2023
2.8%
2.8%
3.3%
abr. 2023
3.3%
3.2%
3.9%
mar. 2023
3.8%
3.8%
4.3%
fev. 2023
4.3%
4.2%
4.9%
jan. 2023
4.9%
4.6%
5.4%
dez. 2022
5.3%
5.9%
6.2%
nov. 2022
6.3%
6.3%
6.5%
out. 2022
6.5%
7.2%
7.0%
set. 2022
6.9%
7.0%
6.8%
ago. 2022
6.7%
6.6%
6.3%
jul. 2022
6.3%
6.5%
6.2%
jun. 2022
6.1%
6.3%
5.6%
mai. 2022
5.7%
5.3%
5.3%
abr. 2022
5.3%
4.4%
4.6%
mar. 2022
4.7%
5.0%
4.8%
fev. 2022
4.8%
5.0%
4.6%
jan. 2022
4.6%
4.0%
4.2%
dez. 2021
4.1%
3.6%
3.7%
nov. 2021
3.7%
3.3%
3.4%
out. 2021
3.4%
3.1%
3.2%
set. 2021
3.2%
3.0%
3.0%
