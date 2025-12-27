Calendário Econômico
União Europeia - Empréstimos ao Setor Privado (Anual) (European Central Bank (ECB) Private Sector Loans y/y)
|Baixa
|N/D
|3.1%
|
2.8%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O volume de novos empréstimos concedidos a consumidores e a empresas é um indicador importante para avaliar os objetivos do BCE e a inflação. As informações sobre o volume de novos empréstimos diferem da massa de moeda M3 e as complementam. O indicador reflete novos empréstimos emitidos por bancos para consumidores e para empresas. Assim, o comportamento dos consumidores e das empresas e as atuais circunstâncias econômicas de ambas as partes influenciam fortemente o valor do indicador: sob que condições o banco está pronto para conceder empréstimos; que motivo de investimento tem o cliente e se está pronto para aceitar o risco de crédito nas condições propostas. Embora o Banco Central Europeu (BCE) possa controlar as taxas de juros e tomar outras medidas de influência, como os juros sobre a reserva mínima, isso nem sempre ajuda a influenciar os empréstimos e, portanto, afetar indiretamente a inflação.
Um aumento dos empréstimos ou um valor acima do esperado pode estimular a economia e o euro.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "União Europeia - Empréstimos ao Setor Privado (Anual) (European Central Bank (ECB) Private Sector Loans y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento.
