As Vendas no Varejo - Mensal - (Retail Sales m/m) caracterizam a mudança nas vendas no varejo, nos EUA, no mês de relatórios em comparação com o anterior. O cálculo é realizado tendo em conta o ajuste sazonal, para isso, é introduzido um deflator especial. Também é feito um ajuste para efeitos de calendário e sazonais (a fim de, por exemplo, excluir a influência das vendas de Natal ou da temporada de verão).

O conceito de volume de negócios no varejo inclui o total de faturas emitidas pelas unidades estatísticas registradas durante o período de referência. Inclui todos os pagamentos, incluindo custos de embalagem e transporte. O cálculo leva em consideração os preços com todos os descontos e bônus correntes, isto é, os realmente recebidos pelo vendedor, e não os preços nominais de catálogo. IVA e impostos similares, custos de aluguel, ingresso de funcionários (por exemplo, contribuições ou doações), vendas de bens imóveis e de capital da empresa, pagamentos de juros e despesas similares são excluídos.

Os economistas consideram as vendas no varejo como um dos principais indicadores de gastos do consumidor e de atividade do consumidor. Por sua vez, estes indicadores afectam o nível de inflação na zona do euro. Quanto mais os consumidores gastam, maior a inflação e mais ativamente a economia cresce. Assim, um aumento nas vendas no varejo na zona do euro pode ter um impacto favorável nas cotações do euro.

