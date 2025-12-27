O Clima de Negócios (Business Climate Indicator) é um índice que mostra mensalmente as condições para o desenvolvimento do setor manufatureiro na zona do euro. O indicador é calculado com base na análise fatorial dos dados das pesquisas com os principais representantes da indústria. A amostra para a zona do euro é de cerca de 20 mil empresas que representam todo os ramos da indústria transformadora dos países da zona do euro. O número de empresas em cada território é calculado de acordo com o valor da contribuição do respectivo país para a economia da região.

Ao contrário do índice de confiança industrial, o índice do clima de negócios é calculado por cinco indicadores. Seu cálculo inclui os resultados de uma pesquisa sobre o volume de produção, sobre o número de novos pedidos para consumo interno e para exportação, sobre os estoques das empresas nos últimos três meses e sobre a estimativa do volume de produção.

Os entrevistados avaliam qualitativamente os indicadores listados: situação melhorou, piorou ou permaneceu inalterada.

O índice do clima de negócios é um indicador do desenvolvimento do setor industrial da zona do euro. Devido à sua natureza generalizada, proporciona uma imagem relativa das condições de negócios na região. Os economistas o consideram como um dos indicadores compostos do desenvolvimento econômico. O crescimento do setor industrial não só indica melhoria das condições, mas também serve como um indicador importante da produção industrial. Os investidores interpretam o crescimento do índice como um sinal para aumentar o investimento. As alterações no índice são ligeira e brevemente refletidas nas cotações do euro. Porém, os movimentos bruscos das suas leituras costumam ser vistos como um indicador sério de mudanças no estado da economia.

