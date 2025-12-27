CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

União Europeia - Índice de Clima de Negócios (European Union Business Climate Indicator)

País:
União Europeia
EUR, Euro
Fonte:
Comissão Europeia (European Commission)
Setor:
Negócio
Baixa -0.66 -0.43
-0.47
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
-0.53
-0.66
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O Clima de Negócios (Business Climate Indicator) é um índice que mostra mensalmente as condições para o desenvolvimento do setor manufatureiro na zona do euro. O indicador é calculado com base na análise fatorial dos dados das pesquisas com os principais representantes da indústria. A amostra para a zona do euro é de cerca de 20 mil empresas que representam todo os ramos da indústria transformadora dos países da zona do euro. O número de empresas em cada território é calculado de acordo com o valor da contribuição do respectivo país para a economia da região.

Ao contrário do índice de confiança industrial, o índice do clima de negócios é calculado por cinco indicadores. Seu cálculo inclui os resultados de uma pesquisa sobre o volume de produção, sobre o número de novos pedidos para consumo interno e para exportação, sobre os estoques das empresas nos últimos três meses e sobre a estimativa do volume de produção.

Os entrevistados avaliam qualitativamente os indicadores listados: situação melhorou, piorou ou permaneceu inalterada.

O índice do clima de negócios é um indicador do desenvolvimento do setor industrial da zona do euro. Devido à sua natureza generalizada, proporciona uma imagem relativa das condições de negócios na região. Os economistas o consideram como um dos indicadores compostos do desenvolvimento econômico. O crescimento do setor industrial não só indica melhoria das condições, mas também serve como um indicador importante da produção industrial. Os investidores interpretam o crescimento do índice como um sinal para aumentar o investimento. As alterações no índice são ligeira e brevemente refletidas nas cotações do euro. Porém, os movimentos bruscos das suas leituras costumam ser vistos como um indicador sério de mudanças no estado da economia.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "União Europeia - Índice de Clima de Negócios (European Union Business Climate Indicator)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
-0.66
-0.43
-0.47
out. 2025
-0.46
-0.70
-0.73
set. 2025
-0.76
-0.71
-0.72
ago. 2025
-0.72
-0.68
-0.71
jul. 2025
-0.72
-0.62
-0.78
jun. 2025
-0.78
-0.46
-0.57
mai. 2025
-0.55
-0.57
-0.66
abr. 2025
-0.67
-0.63
-0.72
mar. 2025
-0.73
-0.73
-0.75
fev. 2025
-0.74
-0.85
-0.92
jan. 2025
-0.94
-0.82
-0.91
dez. 2024
-0.91
-0.87
-0.78
nov. 2024
-0.77
-0.86
-0.93
out. 2024
-0.96
-0.69
-0.76
set. 2024
-0.76
-0.66
-0.62
ago. 2024
-0.62
-0.44
-0.61
jul. 2024
-0.61
-0.47
jun. 2024
-0.46
-0.40
mai. 2024
-0.39
-0.51
abr. 2024
-0.53
-0.32
mar. 2024
-0.30
-0.41
fev. 2024
-0.42
-0.42
jan. 2024
-0.40
-0.50
dez. 2023
-0.45
-0.39
nov. 2023
-0.39
-0.33
out. 2023
-0.33
-0.35
set. 2023
-0.36
-0.41
ago. 2023
-0.33
-0.09
jul. 2023
-0.09
0.06
jun. 2023
0.06
0.19
mai. 2023
0.19
0.51
abr. 2023
0.54
0.70
mar. 2023
0.70
0.71
fev. 2023
0.72
0.70
jan. 2023
0.69
0.57
dez. 2022
0.54
0.54
nov. 2022
0.54
0.74
out. 2022
0.76
0.82
set. 2022
0.81
0.83
ago. 2022
0.83
1.11
jul. 2022
1.14
1.45
jun. 2022
1.47
1.28
mai. 2022
1.26
1.59
abr. 2022
1.98
1.68
mar. 2022
1.67
1.79
fev. 2022
1.79
1.80
jan. 2022
1.81
1.78
dez. 2021
1.84
1.79
nov. 2021
1.80
1.75
out. 2021
1.76
1.71
1234
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido