A pesquisa semanal da Sentix é realizada entre participantes registrados voluntariamente com a finalidade de tratar sobre suas expectativas em relação aos índices de ações, mercados de títulos, moeda estrangeira e commodities, além de perguntas adicionais para os próximos 6 meses. Os entrevistados recebem quatro respostas que podem ser usadas para expressar suas expectativas: alta, neutra, baixa e "sem resposta".

Com base nos dados da pesquisa da Sentix, são calculados e publicados vários índices, incluindo o Índice Econômico da Zona Euro. O sentimento final é calculado dividindo a diferença entre as estimativas de baixa e alta pelo número de participantes da pesquisa.

A própria Sentix propõe o uso de índices na tomada de decisões de investimento a curto e médio prazo. Ao mesmo tempo, ela considera mais razoável agir contra uma tendência ou sentimento se o índice atingir valores extremos. De acordo com a regra geral, um valor acima de 0,4 (40%), ou seja, mais touros que ursos, é considerado um sinal de enfraquecimento iminente, enquanto -0,3 (30%), ou seja, mais ursos do que touros, indicam um possível aumento nos preços. No entanto, os valores para diferentes mercados podem variar. Uma análise de discrepância, ou seja, se um novo máximo de preços não for acompanhado por um novo máximo de humor, também pode indicar uma inversão de tendência.

Últimos valores: