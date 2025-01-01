Calendário Econômico
Discurso de Luis de Guindos, Vice-presidente do Banco Central Europeu (European Central Bank (ECB) Vice President de Guindos Speech)
País:
União Europeia
EUR, Euro
Setor:
Dinheiro
O Discurso do Vice-presidente do BCE (ECB Vice President Speech) é o segundo evento mais influente entre os discursos públicos dos funcionários do regulador europeu.
Se, a partir do discurso, for possível concluir sobre as perspectivas de aperto monetário, isto terá um impacto positivo sobre o euro.