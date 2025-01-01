Calendário Econômico
Discurso de Lane, Membro da Comissão Executiva do Banco Central Europeu (BCE) (European Central Bank (ECB) Executive Board Member Lane Speech)
País:
União Europeia
EUR, Euro
Setor:
Dinheiro
O Discurso do Membro da Comissão Executiva do BCE (ECB Executive Board Member Speech) é um evento que pode afetar o euro, dependendo do tom da retórica e sugere que os analistas podem ver através das palavras do orador. Os membros da comissão participam na votação sobre as taxas de juros e a política monetária do regulador europeu.