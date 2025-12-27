Calendário Econômico
Salários na Zona do Euro (Anual) (European Union Wage Costs y/y)
|Moderada
|3.0%
|4.6%
|
3.7%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Os Custos Salariais - Anual - (Wage Costs y/y) são um indicador que reflete a mudança no salário médio por hora de trabalhadores da zona do euro no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Ele é um dos dois componentes do cálculo do índice do custos do emprego. O custo do emprego inclui: remuneração direta, bônus e aumentos (em dinheiro e em espécie), pagamentos por dias de férias não utilizados e despesas em espécie (almoços, chá, combustível, despesas de viagem, no caso de serem pagos pelo empregador).
As estatísticas destes custos são recolhidas numa base mensal, trimestral e anual nos estados pertencentes à zona do euro. O estudo inclui uma pesquisa muito detalhada que é realizada a cada quatro anos. Envolve empresas que empregam 10 ou mais funcionários. O estudo inclui todos os setores da economia, com exceção da agricultura, pesca, administração pública e domicílios particulares.
Os dados são então calculados por extrapolação com base no fator de desempenho. Na versão completa do relatório, estão disponíveis dados gerais para a zona do euro (19 países), para a União Europeia (28 países) e para cada estado separadamente.
O indicador é utilizado para estimar a inflação, durante a previsão do crescimento do gasto do consumidor. O custo do emprego é um importante indicador da inflação. Economistas monitoram de perto o indicador, já que participa da formulação da política monetária da zona do euro. Também é importante na análise econômica.
O crescimento dos custos salariais permite prever o crescimento dos gastos do consumidor e, portanto, da inflação. Isso afeta positivamente as cotações do euro.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Salários na Zona do Euro (Anual) (European Union Wage Costs y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
