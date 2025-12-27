CalendárioSeções

Salários na Zona do Euro (Anual) (European Union Wage Costs y/y)

País:
União Europeia
EUR, Euro
Fonte:
Eurostat
Setor:
Trabalho
3.0% 4.6%
3.7%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Os Custos Salariais - Anual - (Wage Costs y/y) são um indicador que reflete a mudança no salário médio por hora de trabalhadores da zona do euro no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Ele é um dos dois componentes do cálculo do índice do custos do emprego. O custo do emprego inclui: remuneração direta, bônus e aumentos (em dinheiro e em espécie), pagamentos por dias de férias não utilizados e despesas em espécie (almoços, chá, combustível, despesas de viagem, no caso de serem pagos pelo empregador).

As estatísticas destes custos são recolhidas numa base mensal, trimestral e anual nos estados pertencentes à zona do euro. O estudo inclui uma pesquisa muito detalhada que é realizada a cada quatro anos. Envolve empresas que empregam 10 ou mais funcionários. O estudo inclui todos os setores da economia, com exceção da agricultura, pesca, administração pública e domicílios particulares.

Os dados são então calculados por extrapolação com base no fator de desempenho. Na versão completa do relatório, estão disponíveis dados gerais para a zona do euro (19 países), para a União Europeia (28 países) e para cada estado separadamente.

O indicador é utilizado para estimar a inflação, durante a previsão do crescimento do gasto do consumidor. O custo do emprego é um importante indicador da inflação. Economistas monitoram de perto o indicador, já que participa da formulação da política monetária da zona do euro. Também é importante na análise econômica.

O crescimento dos custos salariais permite prever o crescimento dos gastos do consumidor e, portanto, da inflação. Isso afeta positivamente as cotações do euro.

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
3.0%
4.6%
3.7%
2 trim. 2025
3.7%
4.7%
3.4%
1 trim. 2025
3.4%
4.9%
4.1%
4 trim. 2024
4.1%
4.8%
4.4%
3 trim. 2024
4.4%
4.8%
4.5%
2 trim. 2024
4.5%
4.9%
5.3%
1 trim. 2024
5.3%
4.3%
3.1%
4 trim. 2023
3.1%
5.4%
5.3%
3 trim. 2023
5.3%
5.1%
4.6%
2 trim. 2023
4.6%
3.5%
4.9%
1 trim. 2023
4.6%
3.3%
5.0%
4 trim. 2022
5.1%
3.0%
3.0%
3 trim. 2022
2.1%
2.9%
3.2%
2 trim. 2022
4.1%
2.0%
3.7%
1 trim. 2022
2.7%
1.2%
1.5%
4 trim. 2021
1.5%
1.5%
2.2%
3 trim. 2021
2.3%
1.5%
-0.5%
2 trim. 2021
-0.4%
3.5%
2.1%
1 trim. 2021
2.2%
4.2%
3.5%
4 trim. 2020
3.5%
2.8%
2.2%
3 trim. 2020
2.2%
5.2%
4.5%
2 trim. 2020
5.2%
3.1%
3.9%
1 trim. 2020
3.4%
2.9%
2.4%
4 trim. 2019
2.3%
3.0%
2.6%
3 trim. 2019
2.6%
2.8%
2.8%
2 trim. 2019
2.7%
2.6%
2.7%
1 trim. 2019
2.5%
2.2%
2.3%
4 trim. 2018
2.3%
2.0%
2.3%
3 trim. 2018
2.4%
1.6%
2.1%
2 trim. 2018
1.9%
1.9%
1.8%
1 trim. 2018
1.8%
1.8%
1.6%
4 trim. 2017
1.7%
1.6%
1.6%
3 trim. 2017
1.6%
1.4%
2.1%
2 trim. 2017
2.0%
1.4%
1.3%
1 trim. 2017
1.4%
1.6%
4 trim. 2016
1.6%
1.5%
3 trim. 2016
1.6%
0.9%
2 trim. 2016
0.9%
1.7%
1 trim. 2016
1.8%
1.5%
4 trim. 2015
1.5%
1.5%
3 trim. 2015
1.4%
2.0%
2 trim. 2015
1.9%
2.0%
1 trim. 2015
2.2%
1.1%
4 trim. 2014
1.0%
1.4%
3 trim. 2014
1.4%
1.4%
2 trim. 2014
1.2%
