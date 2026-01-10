Calendário Econômico
União Europeia - Variação no Emprego (Anual) (European Union Employment Change y/y)
|Baixa
|0.5%
|0.7%
|
0.6%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|0.6%
|
0.5%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Variação no Emprego - Anual - (Employment Change y/y) mostra a mudança no número de pessoas empregadas em empresas da zona do euro no ano de referência em comparação com o anterior. O cálculo do indicador leva em consideração todos os tipos de emprego: em tempo parcial, em tempo integral, por conta própria, etc.
Para realização do cálculo, são coletados os dados de todos os países que fazem parte da área monetária única. Censos, registros de emprego e impostos sobre a renda, pesquisas de atividades de produção, etc. são usados para coletar informações.
Os dados de emprego são um importante indicador macroeconômico. Eles permitem avaliar o estado do mercado de trabalho na zona do euro. Outros indicadores chave para medir saúde econômica são calculados com base nele. Por exemplo, uma avaliação paralela da variação no emprego e das mudanças no PIB dá o indicador de produtividade, e, em combinação com dados sobre remuneração recebida pelos empregados, a mudança no emprego dá os custos unitários do trabalho. O valor adicionado também é calculado com base no emprego.
Os economistas também interpretam os dados sobre a variação no emprego com a intenção de prever a atividade do consumidor. Quando o número de empregados aumenta, crescem tanto os rendimentos da população quanto a atividade do consumidor. Consequentemente, as pessoas gastam mais. Isso permite prever o crescimento da inflação e sua aproximação da meta. O considerado acima leva ao fato de que o crescimento do emprego geralmente afeta positivamente as cotações do euro.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "União Europeia - Variação no Emprego (Anual) (European Union Employment Change y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress