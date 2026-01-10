A Variação no Emprego - Anual - (Employment Change y/y) mostra a mudança no número de pessoas empregadas em empresas da zona do euro no ano de referência em comparação com o anterior. O cálculo do indicador leva em consideração todos os tipos de emprego: em tempo parcial, em tempo integral, por conta própria, etc.

Para realização do cálculo, são coletados os dados de todos os países que fazem parte da área monetária única. Censos, registros de emprego e impostos sobre a renda, pesquisas de atividades de produção, etc. são usados para coletar informações.

Os dados de emprego são um importante indicador macroeconômico. Eles permitem avaliar o estado do mercado de trabalho na zona do euro. Outros indicadores chave para medir saúde econômica são calculados com base nele. Por exemplo, uma avaliação paralela da variação no emprego e das mudanças no PIB dá o indicador de produtividade, e, em combinação com dados sobre remuneração recebida pelos empregados, a mudança no emprego dá os custos unitários do trabalho. O valor adicionado também é calculado com base no emprego.

Os economistas também interpretam os dados sobre a variação no emprego com a intenção de prever a atividade do consumidor. Quando o número de empregados aumenta, crescem tanto os rendimentos da população quanto a atividade do consumidor. Consequentemente, as pessoas gastam mais. Isso permite prever o crescimento da inflação e sua aproximação da meta. O considerado acima leva ao fato de que o crescimento do emprego geralmente afeta positivamente as cotações do euro.

Últimos valores: