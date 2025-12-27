Desde maio de 2003, a Comissão Européia realiza pesquisas com empresários para coletar dados quantitativos diretos sobre as percepções e expectativas dos empresários em relação à inflação na zona do euro, na União Européia (UE) e nos países candidatos. O objetivo da pesquisa é identificar as opiniões dos empresários sobre a inflação. Os dados coletados são considerados importantes e, portanto, levados em consideração para tomar decisões sobre política monetária, em especial porque são de fácil acesso e refletem as expectativas dos participantes no mercado econômico.

O índice de preços ao produtor tradicional (PPI) mede apenas a inflação atual e não, valores futuros. Apesar de esse índice ser calculado com base em avaliações subjetivas de mais de 100 000 empresas, possíveis erros na avaliação subjetiva podem ser corrigidos até certo ponto, tornando esses estudos indispensáveis para a análise econômica na UE, bem como para monitorar as perspectivas da União Econômica e Monetária da UE e economias em desenvolvimento dos países candidatos. Com base em pesquisas, são realizadas previsões semestrais e análises de mudanças cíclicas (por exemplo, determinação de pontos de reversão). Os dados também são utilizados por vários serviços da Comissão, do BCE e da OCDE.

As sondagens são realizadas na primeira metade do mês e os resultados são publicados no último dia do mesmo mês. Os entrevistados são incentivados a avaliar as mudanças de preço atuais e esperadas, escolhendo entre seis opções: forte, moderada ou ligeiramente aumentada, estável, caiu e "acha difícil responder".

O impacto da publicação de dados é altamente dependente da situação econômica atual. Uma inflação muito alta pode fazer com que o BCE aumente as taxas de juros, o que, por sua vez, pode levar ao aumento nas cotações da moeda. No entanto, quando o ambiente econômico é complicado, o aumento da inflação pode piorar a recessão, podendo afetar negativamente a moeda.

Últimos valores: