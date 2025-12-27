A Confiança Industrial (Industrial Confidence Indicator) é um índice que descreve as estimativas de desenvolvimento das empresas no setor manufatureiro da UE e suas expectativas para o próximo trimestre. O indicador é calculado com base na análise fatorial dos dados das pesquisas com os principais representantes da indústria. A amostra para a zona do euro é de cerca de 20 mil empresas que representam todo os ramos da indústria transformadora dos países da zona do euro. O número de empresas em cada território é calculado de acordo com o valor da contribuição do respectivo país para a economia da região.

Diferentemente do índice de clima de negócios, que leva em consideração cinco parâmetros, ele leva em conta três:

o número total de pedidos até o momento (mais do que suficiente, suficiente ou insuficiente);

o estoque atual de produtos acabados (muito grande, normal para a estação atual e muito pequeno);

os volumes de produção em três meses (vai crescer, ficar no mesmo nível, diminuir).

O indicador é calculado tendo em conta o ajuste sazonal. Os entrevistados avaliam qualitativamente os indicadores listados.

O índice de confiança industrial é um indicador do desenvolvimento do setor manufatureiro da zona do euro. Devido à sua natureza generalizada, proporciona uma imagem relativa das condições de negócios na região. Os economistas o consideram como um dos indicadores compostos do desenvolvimento econômico. O crescimento do setor industrial não só indica melhoria das condições, mas também serve como um indicador importante da produção industrial. Os investidores interpretam o crescimento do índice como um sinal para aumentar o investimento.

As alterações no índice são ligeira e brevemente refletidas nas cotações do euro. Porém, os movimentos bruscos das suas leituras costumam ser vistos como um indicador sério de mudanças no estado da economia.

