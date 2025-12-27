CalendárioSeções

União Europeia - Índice de Confiança da Indústria (European Union Industrial Confidence Indicator)

País:
União Europeia
EUR, Euro
Fonte:
Comissão Europeia (European Commission)
Setor:
Negócio
Baixa -9.3 -7.5
-8.5
Última divulgação Importância Atual Projeção Prévio
Prévio
-8.3
-9.3
Seguinte divulgação Atual Projeção Prévio
Prévio
A Confiança Industrial (Industrial Confidence Indicator) é um índice que descreve as estimativas de desenvolvimento das empresas no setor manufatureiro da UE e suas expectativas para o próximo trimestre. O indicador é calculado com base na análise fatorial dos dados das pesquisas com os principais representantes da indústria. A amostra para a zona do euro é de cerca de 20 mil empresas que representam todo os ramos da indústria transformadora dos países da zona do euro. O número de empresas em cada território é calculado de acordo com o valor da contribuição do respectivo país para a economia da região.

Diferentemente do índice de clima de negócios, que leva em consideração cinco parâmetros, ele leva em conta três:

  • o número total de pedidos até o momento (mais do que suficiente, suficiente ou insuficiente);
  • o estoque atual de produtos acabados (muito grande, normal para a estação atual e muito pequeno);
  • os volumes de produção em três meses (vai crescer, ficar no mesmo nível, diminuir).

O indicador é calculado tendo em conta o ajuste sazonal. Os entrevistados avaliam qualitativamente os indicadores listados.

O índice de confiança industrial é um indicador do desenvolvimento do setor manufatureiro da zona do euro. Devido à sua natureza generalizada, proporciona uma imagem relativa das condições de negócios na região. Os economistas o consideram como um dos indicadores compostos do desenvolvimento econômico. O crescimento do setor industrial não só indica melhoria das condições, mas também serve como um indicador importante da produção industrial. Os investidores interpretam o crescimento do índice como um sinal para aumentar o investimento.

As alterações no índice são ligeira e brevemente refletidas nas cotações do euro. Porém, os movimentos bruscos das suas leituras costumam ser vistos como um indicador sério de mudanças no estado da economia.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "União Europeia - Índice de Confiança da Indústria (European Union Industrial Confidence Indicator)".

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
-9.3
-7.5
-8.5
out. 2025
-8.2
-8.7
-10.1
set. 2025
-10.3
-9.6
-10.2
ago. 2025
-10.3
-11.0
-10.5
jul. 2025
-10.4
-11.1
-11.8
jun. 2025
-12.0
-10.7
-10.4
mai. 2025
-10.3
-10.9
-11.0
abr. 2025
-11.2
-11.0
-10.7
mar. 2025
-10.6
-12.2
-11.0
fev. 2025
-11.4
-13.6
-12.7
jan. 2025
-12.9
-12.4
-14.1
dez. 2024
-14.1
-11.5
-11.4
nov. 2024
-11.1
-12.1
-12.6
out. 2024
-13.0
-10.2
-11.0
set. 2024
-10.9
-10.1
-9.9
ago. 2024
-9.7
-9.8
-10.4
jul. 2024
-10.5
-9.7
-10.2
jun. 2024
-10.1
-10.5
-9.9
mai. 2024
-9.9
-10.6
-10.4
abr. 2024
-10.5
-8.6
-8.9
mar. 2024
-8.8
-9.1
-9.4
fev. 2024
-9.5
-9.3
-9.3
jan. 2024
-9.4
-8.8
-9.6
dez. 2023
-9.2
-9.4
-9.5
nov. 2023
-9.5
-9.2
-9.2
out. 2023
-9.3
-9.7
-8.9
set. 2023
-9.0
-9.9
-9.9
ago. 2023
-10.3
-8.3
-9.3
jul. 2023
-9.4
-6.2
-7.3
jun. 2023
-7.2
-3.9
-5.3
mai. 2023
-5.2
-1.4
-2.8
abr. 2023
-2.6
0.1
-0.5
mar. 2023
-0.2
0.9
0.4
fev. 2023
0.5
-0.1
1.2
jan. 2023
1.3
-1.7
-0.6
dez. 2022
-1.5
-1.6
-1.9
nov. 2022
-2.0
-0.8
-1.2
out. 2022
-1.2
0.4
-0.3
set. 2022
-0.4
2.3
1.0
ago. 2022
1.2
6.9
3.4
jul. 2022
3.5
6.9
7.0
jun. 2022
7.4
9.2
6.5
mai. 2022
6.3
9.2
7.7
abr. 2022
7.9
12.2
9.0
mar. 2022
10.4
14.0
14.1
fev. 2022
14.0
14.5
13.9
jan. 2022
13.9
14.6
14.6
dez. 2021
14.9
14.2
14.3
nov. 2021
14.1
14.2
14.2
out. 2021
14.2
14.0
14.1
