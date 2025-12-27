Calendário Econômico
União Europeia - Índice de Confiança da Indústria (European Union Industrial Confidence Indicator)
|Baixa
|-9.3
|-7.5
|
-8.5
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|-8.3
|
-9.3
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Confiança Industrial (Industrial Confidence Indicator) é um índice que descreve as estimativas de desenvolvimento das empresas no setor manufatureiro da UE e suas expectativas para o próximo trimestre. O indicador é calculado com base na análise fatorial dos dados das pesquisas com os principais representantes da indústria. A amostra para a zona do euro é de cerca de 20 mil empresas que representam todo os ramos da indústria transformadora dos países da zona do euro. O número de empresas em cada território é calculado de acordo com o valor da contribuição do respectivo país para a economia da região.
Diferentemente do índice de clima de negócios, que leva em consideração cinco parâmetros, ele leva em conta três:
- o número total de pedidos até o momento (mais do que suficiente, suficiente ou insuficiente);
- o estoque atual de produtos acabados (muito grande, normal para a estação atual e muito pequeno);
- os volumes de produção em três meses (vai crescer, ficar no mesmo nível, diminuir).
O indicador é calculado tendo em conta o ajuste sazonal. Os entrevistados avaliam qualitativamente os indicadores listados.
O índice de confiança industrial é um indicador do desenvolvimento do setor manufatureiro da zona do euro. Devido à sua natureza generalizada, proporciona uma imagem relativa das condições de negócios na região. Os economistas o consideram como um dos indicadores compostos do desenvolvimento econômico. O crescimento do setor industrial não só indica melhoria das condições, mas também serve como um indicador importante da produção industrial. Os investidores interpretam o crescimento do índice como um sinal para aumentar o investimento.
As alterações no índice são ligeira e brevemente refletidas nas cotações do euro. Porém, os movimentos bruscos das suas leituras costumam ser vistos como um indicador sério de mudanças no estado da economia.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "União Europeia - Índice de Confiança da Indústria (European Union Industrial Confidence Indicator)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
