Zona do Euro - Empréstimos a Empresas não Financeiras (Anual) (European Central Bank (ECB) Non-Financial Corporations Loans y/y)
|Baixa
|N/D
|3.0%
|
2.9%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Empréstimos do BCE a Empresas não Financeiras (ECB Non-Financial Corporations Loans y/y) reflete a mudança nos empréstimos a organizações não financeiras da União Europeia para o período coberto pelo relatório, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são publicados pelo Banco Central Europeu duas vezes por ano e refletem a situação relativamente aos empréstimos dos dois trimestres anteriores.
Os empréstimos a organizações não financeiras são categorizados por atividade econômica e abrangem agricultura e silvicultura, mineração, produção industrial, fornecimento de eletricidade e gás, construção, comércio atacadista e varejista, serviços de transporte etc. De acordo com essa classificação, empresas particulares não são consideradas como organizações não financeiras. Além disso, o cálculo deste tipo de empréstimo não inclui os empréstimos do setor público, embora algumas atividades se enquadrem na classificação em questão (por exemplo, serviços de transporte).
Os dados para o cálculo do indicador são coletados no âmbito de um amplo estudo sobre empréstimos bancários que o BCE realiza desde 2003. Este estudo contém dados exclusivos sobre a demanda e a oferta de empréstimos bancários. Estes dados são obtidos de empresas e famílias, é impossível coletá-los de outra maneira. Além dos volumes reais de empréstimos, o estudo contém perguntas sobre suas condições, requisitos e taxa de aprovação. Os valores obtidos são utilizados na tomada de medidas de política monetária, especialmente em períodos de crise financeira.
Os dados dos empréstimos são indicadores importantes porque estes últimos desempenham um papel fundamental no suprimento de dinheiro à economia. Valores acima do esperado podem ter um efeito favorável na cotação do euro, pois são considerados um sintoma de crescimento econômico. Por conseguinte, valores abaixo do esperado são considerados negativos para a moeda única europeia.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Zona do Euro - Empréstimos a Empresas não Financeiras (Anual) (European Central Bank (ECB) Non-Financial Corporations Loans y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
