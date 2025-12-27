Calendário Econômico
União Europeia - Expectativas de Inflação ao Consumidor (European Union Consumer Price Expectations)
Desde maio de 2003, a Comissão Européia realiza pesquisas com consumidores para coletar dados quantitativos diretos sobre as percepções e expectativas dos consumidores em relação à inflação na zona do euro, na União Européia (UE) e nos países candidatos. O objetivo da pesquisa é identificar as opiniões dos consumidores sobre a inflação. Além disso, o indicador é considerado valioso, pois reflete possíveis mudanças na inflação mais cedo, uma vez que se baseia em dados de expectativas. O índice de preços ao consumidor tradicional mede apenas a inflação atual e não, os valores futuros. Embora esse índice seja calculado com base em estimativas subjetivas de mais de 40 000 consumidores selecionados aleatoriamente, que são influenciados por fatores como educação, idade, renda, região e gênero, esse erro pode ser corrigido matematicamente até certo ponto, o que torna esses estudos insubstituíveis para a economia. análise na UE, bem como para acompanhar as perspectivas da União Econômica e Monetária da UE e o desenvolvimento das economias dos países candidatos. Com base em pesquisas, são realizadas previsões semestrais e análises de mudanças cíclicas (por exemplo, determinação de pontos de reversão). Os dados também são utilizados por vários serviços da Comissão, do BCE e da OCDE.
As sondagens são realizadas na primeira metade do mês e os resultados são publicados no último dia do mesmo mês. Os entrevistados são incentivados a avaliar as mudanças de preço atuais e esperadas, escolhendo entre seis opções: forte, moderada ou ligeiramente aumentada, estável, caiu e "acha difícil responder".
O impacto da publicação de dados é altamente dependente da situação econômica atual. Uma inflação muito alta pode fazer com que o BCE aumente as taxas de juros, o que, por sua vez, pode levar ao aumento nas cotações da moeda. No entanto, quando o ambiente econômico é complicado, o aumento da inflação pode piorar a recessão, podendo afetar negativamente a moeda.
