CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

União Europeia - Expectativas de Inflação ao Consumidor (European Union Consumer Price Expectations)

País:
União Europeia
EUR, Euro
Fonte:
Comissão Europeia (European Commission)
Setor:
Consumidor
Alta 23.1 21.9
21.9
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
22.2
23.1
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

Desde maio de 2003, a Comissão Européia realiza pesquisas com consumidores para coletar dados quantitativos diretos sobre as percepções e expectativas dos consumidores em relação à inflação na zona do euro, na União Européia (UE) e nos países candidatos. O objetivo da pesquisa é identificar as opiniões dos consumidores sobre a inflação. Além disso, o indicador é considerado valioso, pois reflete possíveis mudanças na inflação mais cedo, uma vez que se baseia em dados de expectativas. O índice de preços ao consumidor tradicional mede apenas a inflação atual e não, os valores futuros. Embora esse índice seja calculado com base em estimativas subjetivas de mais de 40 000 consumidores selecionados aleatoriamente, que são influenciados por fatores como educação, idade, renda, região e gênero, esse erro pode ser corrigido matematicamente até certo ponto, o que torna esses estudos insubstituíveis para a economia. análise na UE, bem como para acompanhar as perspectivas da União Econômica e Monetária da UE e o desenvolvimento das economias dos países candidatos. Com base em pesquisas, são realizadas previsões semestrais e análises de mudanças cíclicas (por exemplo, determinação de pontos de reversão). Os dados também são utilizados por vários serviços da Comissão, do BCE e da OCDE.

As sondagens são realizadas na primeira metade do mês e os resultados são publicados no último dia do mesmo mês. Os entrevistados são incentivados a avaliar as mudanças de preço atuais e esperadas, escolhendo entre seis opções: forte, moderada ou ligeiramente aumentada, estável, caiu e "acha difícil responder".

O impacto da publicação de dados é altamente dependente da situação econômica atual. Uma inflação muito alta pode fazer com que o BCE aumente as taxas de juros, o que, por sua vez, pode levar ao aumento nas cotações da moeda. No entanto, quando o ambiente econômico é complicado, o aumento da inflação pode piorar a recessão, podendo afetar negativamente a moeda.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "União Europeia - Expectativas de Inflação ao Consumidor (European Union Consumer Price Expectations)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
23.1
21.9
21.9
out. 2025
21.9
25.4
24.0
set. 2025
24.0
18.9
25.8
ago. 2025
25.9
33.1
25.1
jul. 2025
25.1
18.0
21.3
jun. 2025
21.2
17.0
23.6
mai. 2025
23.6
34.2
29.4
abr. 2025
29.6
26.4
24.5
mar. 2025
24.4
24.2
21.4
fev. 2025
21.1
21.2
20.2
jan. 2025
20.2
17.8
21.2
dez. 2024
21.0
15.7
17.8
nov. 2024
17.7
12.1
13.5
out. 2024
13.3
11.7
11.0
set. 2024
10.9
11.9
11.3
ago. 2024
11.3
12.2
11.3
jul. 2024
11.2
14.4
13.1
jun. 2024
13.1
16.1
12.5
mai. 2024
12.5
10.3
11.6
abr. 2024
11.6
8.2
12.3
mar. 2024
12.3
15.3
15.4
fev. 2024
15.5
14.7
12.0
jan. 2024
11.9
15.0
10.5
dez. 2023
10.5
18.0
9.3
nov. 2023
9.3
16.8
11.3
out. 2023
11.4
14.2
12.0
set. 2023
12.0
10.4
9.1
ago. 2023
9.0
8.6
4.9
jul. 2023
4.8
9.8
6.0
jun. 2023
6.1
11.6
12.1
mai. 2023
12.2
11.9
15.0
abr. 2023
15.1
12.4
18.8
mar. 2023
18.9
13.2
17.7
fev. 2023
17.7
17.4
17.8
jan. 2023
17.7
24.5
23.2
dez. 2022
23.7
30.4
29.9
nov. 2022
30.1
34.6
37.3
out. 2022
37.4
36.9
41.2
set. 2022
41.3
39.0
37.0
ago. 2022
36.8
43.8
42.7
jul. 2022
42.8
45.4
42.6
jun. 2022
42.6
49.5
45.5
mai. 2022
45.6
57.0
50.0
abr. 2022
50.0
66.7
62.9
mar. 2022
59.8
39.1
37.7
fev. 2022
37.7
35.0
38.4
jan. 2022
38.4
33.2
36.6
dez. 2021
36.6
42.3
39.3
nov. 2021
39.3
40.3
40.0
out. 2021
40.0
31.8
33.1
123
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido