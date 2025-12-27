A Taxa de Desemprego (Unemployment Rate) mostra o número de desempregados como uma porcentagem da força de trabalho total da região. O cálculo é feito mensalmente. A taxa de desemprego total para a zona do euro é um valor calculado com base nos dados recebidos para cada país membro do espaço da moeda única.

A força de trabalho é o número total de pessoas empregadas e desempregadas na região. Os desempregados são definidos como aqueles indivíduos entre 15 e 74 anos de idade que:

não foram contratados no momento de relatório;

estão prontos para começar a trabalhar;

estão ativamente à procura de trabalho.

A taxa de desemprego é um indicador importante da economia e do ambiente social. O crescimento do desemprego provoca uma diminuição na renda pessoal e, consequentemente, leva a uma diminuição na atividade do consumidor. Além disso, aumenta a pressão sobre o orçamento do Estado e reduz as receitas fiscais.

Portanto, a taxa de desemprego é usado como um importante indicador tanto do mercado de consumo quanto do estado da moeda. Ele é usado pela Comissão Europeia para determinar a política econômica; os bancos comerciais analisam os ciclos de negócios e criam ofertas de consumo com base nele; o BCE se baseia nele ao determinar a política monetária da zona do euro e fixar as taxas de juros de curto prazo do regulador. Geralmente, o crescimento da taxa de desemprego afeta negativamente as cotações do euro.

Últimos valores: