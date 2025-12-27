CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

União Europeia - Taxa de Desemprego (European Union Unemployment Rate)

País:
União Europeia
EUR, Euro
Fonte:
Eurostat
Setor:
Trabalho
Moderada 6.4% 6.3%
6.4%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
6.3%
6.4%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

A Taxa de Desemprego (Unemployment Rate) mostra o número de desempregados como uma porcentagem da força de trabalho total da região. O cálculo é feito mensalmente. A taxa de desemprego total para a zona do euro é um valor calculado com base nos dados recebidos para cada país membro do espaço da moeda única.

A força de trabalho é o número total de pessoas empregadas e desempregadas na região. Os desempregados são definidos como aqueles indivíduos entre 15 e 74 anos de idade que:

  • não foram contratados no momento de relatório;
  • estão prontos para começar a trabalhar;
  • estão ativamente à procura de trabalho.

A taxa de desemprego é um indicador importante da economia e do ambiente social. O crescimento do desemprego provoca uma diminuição na renda pessoal e, consequentemente, leva a uma diminuição na atividade do consumidor. Além disso, aumenta a pressão sobre o orçamento do Estado e reduz as receitas fiscais.

Portanto, a taxa de desemprego é usado como um importante indicador tanto do mercado de consumo quanto do estado da moeda. Ele é usado pela Comissão Europeia para determinar a política econômica; os bancos comerciais analisam os ciclos de negócios e criam ofertas de consumo com base nele; o BCE se baseia nele ao determinar a política monetária da zona do euro e fixar as taxas de juros de curto prazo do regulador. Geralmente, o crescimento da taxa de desemprego afeta negativamente as cotações do euro.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "União Europeia - Taxa de Desemprego (European Union Unemployment Rate)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
6.4%
6.3%
6.4%
set. 2025
6.3%
6.3%
6.3%
ago. 2025
6.3%
6.3%
6.2%
jul. 2025
6.2%
6.2%
6.3%
jun. 2025
6.2%
6.2%
6.2%
mai. 2025
6.3%
6.1%
6.2%
abr. 2025
6.2%
6.3%
6.3%
mar. 2025
6.2%
6.2%
6.2%
fev. 2025
6.1%
6.3%
6.2%
jan. 2025
6.2%
6.3%
6.2%
dez. 2024
6.3%
6.4%
6.2%
nov. 2024
6.3%
6.4%
6.3%
out. 2024
6.3%
6.4%
6.3%
set. 2024
6.3%
6.4%
6.3%
ago. 2024
6.4%
6.4%
6.4%
jul. 2024
6.4%
6.5%
6.5%
jun. 2024
6.5%
6.4%
6.4%
mai. 2024
6.4%
6.3%
6.4%
abr. 2024
6.4%
6.5%
6.5%
mar. 2024
6.5%
6.4%
6.5%
fev. 2024
6.5%
6.4%
jan. 2024
6.4%
6.4%
6.4%
dez. 2023
6.4%
6.4%
6.4%
nov. 2023
6.4%
6.6%
6.5%
out. 2023
6.5%
6.5%
6.5%
set. 2023
6.5%
6.4%
6.4%
ago. 2023
6.4%
6.3%
6.5%
jul. 2023
6.4%
6.4%
6.4%
jun. 2023
6.4%
6.4%
6.4%
mai. 2023
6.5%
6.4%
6.5%
abr. 2023
6.5%
6.5%
6.6%
mar. 2023
6.5%
6.7%
6.6%
fev. 2023
6.6%
6.7%
6.6%
jan. 2023
6.7%
6.5%
6.7%
dez. 2022
6.6%
6.4%
6.6%
nov. 2022
6.5%
6.5%
6.6%
out. 2022
6.5%
6.6%
6.6%
set. 2022
6.6%
6.6%
6.7%
ago. 2022
6.6%
6.5%
6.6%
jul. 2022
6.6%
6.5%
6.7%
jun. 2022
6.6%
6.6%
6.6%
mai. 2022
6.6%
6.8%
6.7%
abr. 2022
6.8%
6.7%
6.8%
mar. 2022
6.8%
6.6%
6.9%
fev. 2022
6.8%
6.6%
6.9%
jan. 2022
6.8%
6.9%
7.0%
dez. 2021
7.0%
7.1%
7.1%
nov. 2021
7.2%
7.2%
7.3%
out. 2021
7.3%
7.3%
7.4%
set. 2021
7.4%
7.3%
7.5%
12345
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido