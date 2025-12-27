Calendário Econômico
União Europeia - Taxa de Desemprego (European Union Unemployment Rate)
|Moderada
|6.4%
|6.3%
|
6.4%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|6.3%
|
6.4%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Taxa de Desemprego (Unemployment Rate) mostra o número de desempregados como uma porcentagem da força de trabalho total da região. O cálculo é feito mensalmente. A taxa de desemprego total para a zona do euro é um valor calculado com base nos dados recebidos para cada país membro do espaço da moeda única.
A força de trabalho é o número total de pessoas empregadas e desempregadas na região. Os desempregados são definidos como aqueles indivíduos entre 15 e 74 anos de idade que:
- não foram contratados no momento de relatório;
- estão prontos para começar a trabalhar;
- estão ativamente à procura de trabalho.
A taxa de desemprego é um indicador importante da economia e do ambiente social. O crescimento do desemprego provoca uma diminuição na renda pessoal e, consequentemente, leva a uma diminuição na atividade do consumidor. Além disso, aumenta a pressão sobre o orçamento do Estado e reduz as receitas fiscais.
Portanto, a taxa de desemprego é usado como um importante indicador tanto do mercado de consumo quanto do estado da moeda. Ele é usado pela Comissão Europeia para determinar a política econômica; os bancos comerciais analisam os ciclos de negócios e criam ofertas de consumo com base nele; o BCE se baseia nele ao determinar a política monetária da zona do euro e fixar as taxas de juros de curto prazo do regulador. Geralmente, o crescimento da taxa de desemprego afeta negativamente as cotações do euro.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "União Europeia - Taxa de Desemprego (European Union Unemployment Rate)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress