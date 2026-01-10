A Variação no Emprego - Trimestral - (Employment Change q/q) mostra a mudança no número de pessoas empregadas em empresas da zona do euro, no trimestre de referência em comparação com o anterior. O cálculo do indicador leva em consideração todos os tipos de emprego: em tempo parcial, em tempo integral, temporal, por conta própria, etc. Também inclui o emprego não remunerado.

Para realização do cálculo, são coletados os dados de todos os países que fazem parte da área monetária única. Censos, registros de emprego e impostos sobre a renda, pesquisas de atividades de produção, etc. são usados para coletar informações.

Os dados de emprego são um importante indicador macroeconômico. Eles permitem avaliar o estado do mercado de trabalho na zona do euro. Outros indicadores chave para medir saúde econômica são calculados com base nele. Por exemplo, uma avaliação paralela da variação no emprego e das mudanças no PIB dá o indicador de produtividade, e, em combinação com dados sobre remuneração recebida pelos empregados, a mudança no emprego dá os custos unitários do trabalho. O valor adicionado também é calculado com base no emprego.

Os economistas também interpretam os dados sobre a variação no emprego com a intenção de prever a atividade do consumidor. Quando o número de empregados aumenta, crescem tanto os rendimentos da população quanto a atividade do consumidor. Consequentemente, as pessoas gastam mais. Isso permite prever o crescimento da inflação e sua aproximação da meta. O considerado acima leva ao fato de que o crescimento do emprego geralmente afeta positivamente as cotações do euro.

