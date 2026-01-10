Calendário Econômico
União Europeia - Variação no Emprego (Trimestral) (European Union Employment Change q/q)
|Baixa
|0.1%
|0.2%
|
0.1%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|0.2%
|
0.1%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Variação no Emprego - Trimestral - (Employment Change q/q) mostra a mudança no número de pessoas empregadas em empresas da zona do euro, no trimestre de referência em comparação com o anterior. O cálculo do indicador leva em consideração todos os tipos de emprego: em tempo parcial, em tempo integral, temporal, por conta própria, etc. Também inclui o emprego não remunerado.
Para realização do cálculo, são coletados os dados de todos os países que fazem parte da área monetária única. Censos, registros de emprego e impostos sobre a renda, pesquisas de atividades de produção, etc. são usados para coletar informações.
Os dados de emprego são um importante indicador macroeconômico. Eles permitem avaliar o estado do mercado de trabalho na zona do euro. Outros indicadores chave para medir saúde econômica são calculados com base nele. Por exemplo, uma avaliação paralela da variação no emprego e das mudanças no PIB dá o indicador de produtividade, e, em combinação com dados sobre remuneração recebida pelos empregados, a mudança no emprego dá os custos unitários do trabalho. O valor adicionado também é calculado com base no emprego.
Os economistas também interpretam os dados sobre a variação no emprego com a intenção de prever a atividade do consumidor. Quando o número de empregados aumenta, crescem tanto os rendimentos da população quanto a atividade do consumidor. Consequentemente, as pessoas gastam mais. Isso permite prever o crescimento da inflação e sua aproximação da meta. O considerado acima leva ao fato de que o crescimento do emprego geralmente afeta positivamente as cotações do euro.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "União Europeia - Variação no Emprego (Trimestral) (European Union Employment Change q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress